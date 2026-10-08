ЄС виключив із санкцій компанію-постачальника рідкісних металів для рф на прохання Естонії
Київ • УНН
ЄС виключив із нового санкційного списку російську компанію, що постачає метали естонській Silmet. Рішення ухвалили на прохання Естонії.
Європейський Союз виключив з нового списку санкцій проти росії компанію, яка постачає рідкісноземельні метали естонській компанії Silmet. У цьому списку присутні 743 фізичних та 826 юридичних осіб: фірму виключили на прохання Естонії. Про це написав редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк в соцмережі "X", передає УНН.
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Йдеться про російську компанію, яка постачає рідкісноземельні метали естонській компанії Silmet, де ця сировина переробляється, зокрема, на матеріали, необхідні для виробництва вітротурбін та інших виробів у Європейському Союзі. Компанія шукає альтернативні джерела постачання
Зазначається, що початковий проєкт пропозиції, який на затвердження подала Європейська служба зовнішніх справ , передбачав включення до санкційного списку 744 фізичних осіб та 827 компаній. Але згодом посли ЭС узгодили версію, внаслідок чого список скоротився на одну фізичну та одну юридичну особу.
Нагадаємо
Посли ЄС схвалили нові санкції проти російського військово-промислового комплексу та 77 депутатів Держдуми рф, обраних від окупованих територій України. Також вони продовжили обмеження за застосування хімічної зброї.