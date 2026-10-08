ЄС виключив із санкцій компанію-постачальника рідкісних металів для рф на прохання Естонії

Європейський Союз виключив з нового списку санкцій проти росії компанію, яка постачає рідкісноземельні метали естонській компанії Silmet. У цьому списку присутні 743 фізичних та 826 юридичних осіб: фірму виключили на прохання Естонії. Про це написав редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк в соцмережі "X", передає УНН.

Йдеться про російську компанію, яка постачає рідкісноземельні метали естонській компанії Silmet, де ця сировина переробляється, зокрема, на матеріали, необхідні для виробництва вітротурбін та інших виробів у Європейському Союзі. Компанія шукає альтернативні джерела постачання