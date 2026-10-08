ЕС исключил из санкций компанию - поставщика редких металлов для рф по просьбе Эстонии
Киев • УНН
ЕС исключил из нового санкционного списка российскую компанию, поставляющую металлы эстонской Silmet. Решение приняли по просьбе Эстонии.
Европейский Союз исключил из нового списка санкций против россии компанию, которая поставляет редкоземельные металлы эстонской компании Silmet. В этом списке присутствуют 743 физических и 826 юридических лиц: фирму исключили по просьбе Эстонии. Об этом написал редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк в социальной сети "X", передает УНН.
Детали
Речь идет о российской компании, которая поставляет редкоземельные металлы эстонской компании Silmet, где это сырье перерабатывается, в частности, в материалы, необходимые для производства ветротурбин и других изделий в Европейском Союзе. Компания ищет альтернативные источники поставок
Отмечается, что первоначальный проект предложения, который на утверждение подала Европейская служба внешних дел, предусматривал включение в санкционный список 744 физических лиц и 827 компаний. Но впоследствии послы ЕС согласовали версию, в результате чего список сократился на одно физическое и одно юридическое лицо.
Напомним
Послы ЕС одобрили новые санкции против российского военно-промышленного комплекса и 77 депутатов Госдумы рф, избранных от оккупированных территорий Украины. Также они продлили ограничения за применение химического оружия.