ЕС исключил из санкций компанию - поставщика редких металлов для рф по просьбе Эстонии

Европейский Союз исключил из нового списка санкций против россии компанию, которая поставляет редкоземельные металлы эстонской компании Silmet. В этом списке присутствуют 743 физических и 826 юридических лиц: фирму исключили по просьбе Эстонии. Об этом написал редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк в социальной сети "X", передает УНН.

Детали

Речь идет о российской компании, которая поставляет редкоземельные металлы эстонской компании Silmet, где это сырье перерабатывается, в частности, в материалы, необходимые для производства ветротурбин и других изделий в Европейском Союзе. Компания ищет альтернативные источники поставок - написал Йозвяк.

Отмечается, что первоначальный проект предложения, который на утверждение подала Европейская служба внешних дел, предусматривал включение в санкционный список 744 физических лиц и 827 компаний. Но впоследствии послы ЕС согласовали версию, в результате чего список сократился на одно физическое и одно юридическое лицо.

Напомним

Послы ЕС одобрили новые санкции против российского военно-промышленного комплекса и 77 депутатов Госдумы рф, избранных от оккупированных территорий Украины. Также они продлили ограничения за применение химического оружия.