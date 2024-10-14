Єрмак: Україні потрібна нова архітектура безпеки
Київ • УНН
Андрій Єрмак взяв участь у конференції з безпеки, де обговорювалася нова архітектура світової безпеки. 66 держав і міжнародних організацій долучилися до обговорення дев'ятого пункту Формули миру.
Андрій Єрмак взяв участь у конференції з безпеки, на якій було наголошено на необхідності нової архітектури безпеки. Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
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Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак взяв участь у тематичній онлайн-конференції, присвяченій дев’ятому пункту Формули миру "Недопущення ескалації війни та повторення агресії". Цей захід став четвертим поспіль, і за його результатами буде сформовано ряд пропозицій до другого Саміту миру. У конференції взяли участь представники 66 держав і міжнародних організацій.
Серед українських учасників були заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс, заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв, а також радники очільника Офісу Глави держави Дарія Зарівна та Олександр Бевз.
Андрій Єрмак підкреслив, що сучасна архітектура світової безпеки не спромоглася запобігти ворожій агресії. За його словами, Україні необхідна нова безпекова система, заснована на міжнародному праві та посилена власними оборонними спроможностями.
Ця система має охоплювати не лише військовий компонент, а й санкції, фінансову підтримку, інвестиції та широку співпрацю в різних сферах
Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква повідомив, що вже 32 держави приєдналися до Спільної декларації G7 2023 року щодо гарантій безпеки для України.
Радник Прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Тімоті Барроу наголосив на важливості підтримки України у досягненні справедливого миру та розробці механізмів запобігання майбутній агресії. Велика Британія виступає співлідером дев’ятого пункту Формули миру та є першою державою, з якою Україна уклала угоду про безпекову співпрацю.
Результатом конференції стало Спільне комюніке, яке відображає спільне бачення держав щодо недопущення ескалації конфліктів. Учасники підкреслили, що Україна рухається в напрямку повної євроатлантичної інтеграції, реалізуючи своє суверенне право.
Єрмак про План перемоги: партнери розуміють його логіку12.10.24, 11:29 • 45595 переглядiв