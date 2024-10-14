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Ермак: Украине нужна новая архитектура безопасности

Ермак: Украине нужна новая архитектура безопасности

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 19:18  •  1674 просмотра

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Андрей Ермак принял участие в конференции по безопасности, где обсуждалась новая архитектура мировой безопасности. 66 государств и международных организаций присоединились к обсуждению девятого пункта Формулы мира.

Андрей Ермак принял участие в конференции по безопасности, на которой была отмечена необходимость новой архитектуры безопасности. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак принял участие в тематической онлайн-конференции, посвященной девятому пункту Формулы мира "Недопущение эскалации войны и повторения агрессии". Это мероприятие стало четвертым подряд, и по его результатам будет сформирован ряд предложений ко второму Саммиту мира. В конференции приняли участие представители 66 государств и международных организаций.

Среди украинских участников были заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, заместитель министра иностранных дел Евгений Перебийнис, заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Боев, а также советники главы Офиса Главы государства Дарья Заривна и Александр Бевз.

Андрей Ермак подчеркнул, что современная архитектура мировой безопасности не смогла предотвратить враждебную агрессию. По его словам, Украине необходима новая система безопасности, основанная на международном праве и усиленная собственными оборонными возможностями.

Эта система должна охватывать не только военный компонент, но и санкции, финансовую поддержку, инвестиции и широкое сотрудничество в различных сферах

- добавил Ермак.

Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква сообщил, что уже 32 государства присоединились к Совместной декларации G7 2023 года относительно гарантий безопасности для Украины.

Советник Премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Тимоти Барроу подчеркнул важность поддержки Украины в достижении справедливого мира и разработке механизмов предотвращения будущей агрессии. Великобритания выступает солидером девятого пункта Формулы мира и является первым государством, с которым Украина заключила соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

Результатом конференции стало Совместное коммюнике, которое отражает общее видение государств по недопущению эскалации конфликтов. Участники подчеркнули, что Украина движется в направлении полной евроатлантической интеграции, реализуя свое суверенное право.

Ермак о Плане победы: партнеры понимают его логику12 октября 2024, 08:29 • 44136 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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