Ермак: Украине нужна новая архитектура безопасности

Андрей Ермак принял участие в конференции по безопасности, где обсуждалась новая архитектура мировой безопасности. 66 государств и международных организаций присоединились к обсуждению девятого пункта Формулы мира.

Андрей Ермак принял участие в конференции по безопасности, на которой была отмечена необходимость новой архитектуры безопасности. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН. Детали Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак принял участие в тематической онлайн-конференции, посвященной девятому пункту Формулы мира "Недопущение эскалации войны и повторения агрессии". Это мероприятие стало четвертым подряд, и по его результатам будет сформирован ряд предложений ко второму Саммиту мира. В конференции приняли участие представители 66 государств и международных организаций. Среди украинских участников были заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, заместитель министра иностранных дел Евгений Перебийнис, заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Боев, а также советники главы Офиса Главы государства Дарья Заривна и Александр Бевз. Андрей Ермак подчеркнул, что современная архитектура мировой безопасности не смогла предотвратить враждебную агрессию. По его словам, Украине необходима новая система безопасности, основанная на международном праве и усиленная собственными оборонными возможностями. Эта система должна охватывать не только военный компонент, но и санкции, финансовую поддержку, инвестиции и широкое сотрудничество в различных сферах - добавил Ермак. Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква сообщил, что уже 32 государства присоединились к Совместной декларации G7 2023 года относительно гарантий безопасности для Украины. Советник Премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Тимоти Барроу подчеркнул важность поддержки Украины в достижении справедливого мира и разработке механизмов предотвращения будущей агрессии. Великобритания выступает солидером девятого пункта Формулы мира и является первым государством, с которым Украина заключила соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Результатом конференции стало Совместное коммюнике, которое отражает общее видение государств по недопущению эскалации конфликтов. Участники подчеркнули, что Украина движется в направлении полной евроатлантической интеграции, реализуя свое суверенное право. Ермак о Плане победы: партнеры понимают его логику