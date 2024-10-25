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Єрмак озвучив ключову умову миру: "повернення останнього солдата армії загарбників до рф"

Київ • УНН

 • 36093 перегляди

На конференції щодо шостого пункту Формули миру обговорили умови виведення російських військ з України. Захід організували Україна та Литва за участі представників 56 країн та міжнародних організацій.

Єрмак озвучив ключову умову миру: "повернення останнього солдата армії загарбників до рф"

Єрмак заявив, що умовою справедливого миру є виведення військ терориста з усієї території України. Про це повідомляє Офіс Президента, передає УНН.

Додамо

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак долучився до тематичної конференції, присвяченій шостому пункту Формули миру - "Виведення російських військ і припинення бойових дій". Захід був організований Україною та Литвою як співголовою робочої групи з реалізації цього пункту.

У конференції взяли участь представники 56 країн та організацій. Серед учасників була голова підкомітету з питань безпеки та оборони Європарламенту Марі-Агнес Штрак-Ціммерман, яку Президент України відзначив орденом "За заслуги" ІІІ ступеня. Українську сторону також представляли міністр оборони Рустем Умєров, Генеральний прокурор Андрій Костін та інші високопосадовці.

Єрмак наголосив на необхідності повного виведення ворожих військ з території України як умови для відновлення справедливого миру. Він підкреслив, що мир можливий лише після повернення останнього солдата армії загарбників до країни-агресора.

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас окреслив основні принципи реалізації цього пункту Формули, зокрема вимогу до терористичної країни негайно вивести всі військові сили з України, включно з Кримом та Донбасом. Контроль за виведенням військ має бути покладений на міжнародні організації, а санкції проти рф не будуть скасовані до виконання угоди.

Учасники конференції погодили, що будь-які дипломатичні зусилля повинні бути підкріплені змінами на полі бою. Важливими кроками після звільнення територій стануть забезпечення правового порядку та впровадження елементів перехідного правосуддя.

Ця конференція стала восьмою в серії заходів, що проводяться в рамках підготовки до другого Саміту миру. Учасники затвердили Спільне комюніке, яке містить пропозиції щодо подальших дій.

Литва закликає переглянути ідею Макрона щодо відправки західних військ в Україні22.10.24, 15:25 • 20640 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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