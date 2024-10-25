Ермак озвучил ключевое условие мира: «возвращение последнего солдата армии захватчиков в рф»

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На конференции по шестому пункту Формулы мира обсудили условия вывода российских войск из Украины. Мероприятие организовали Украина и Литва при участии представителей 56 стран и международных организаций.

Ермак заявил, что условием справедливого мира является вывод войск террориста со всей территории Украины. Об этом сообщает Офис Президента, передает УНН.

Добавим

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак присоединился к тематической конференции, посвященной шестому пункту Формулы мира - "Вывод российских войск и прекращение боевых действий". Мероприятие было организовано Украиной и Литвой как сопредседателем рабочей группы по реализации этого пункта.

В конференции приняли участие представители 56 стран и организаций. Среди участников была председатель подкомитета по вопросам безопасности и обороны Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман, которую Президент Украины отметил орденом "За заслуги" III степени. Украинскую сторону также представляли министр обороны Рустем Умеров, Генеральный прокурор Андрей Костин и другие высокопоставленные чиновники.

Ермак отметил необходимость полного вывода вражеских войск с территории Украины как условия для восстановления справедливого мира. Он подчеркнул, что мир возможен только после возвращения последнего солдата армии захватчиков в страну-агрессора.

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас очертил основные принципы реализации этого пункта Формулы, в частности требование к террористической стране немедленно вывести все военные силы из Украины, включая Крым и Донбасс. Контроль за выводом войск должен быть возложен на международные организации, а санкции против РФ не будут отменены до выполнения соглашения.

Участники конференции согласились, что любые дипломатические усилия должны быть подкреплены изменениями на поле боя. Важными шагами после освобождения территорий станут обеспечение правового порядка и внедрение элементов переходного правосудия.

Эта конференция стала восьмой в серии мероприятий, проводимых в рамках подготовки ко второму Саммиту мира. Участники утвердили Совместное коммюнике, которое содержит предложения по дальнейшим действиям.

Литва призывает пересмотреть идею Макрона по отправке западных войск в Украину22 октября 2024, 12:25 • 19720 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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