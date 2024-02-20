Єрмак обговорив з італійським міністром посилення українсько-італійської угоди про безпеку та ділове співробітництво
Київ • УНН
Єрмак обговорив з італійським міністром Адольфо Урсо зміцнення українсько-італійської співпраці у сфері безпеки та бізнесу, подякувавши Італії за підтримку українського суверенітету.
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак обговорив із міністром підприємств і виробництва Італії Адольфо Урсо посилення та прискорення роботи над двосторонньою безпековою угодою між Україною та Італією, а також зачепив питання посилення бізнес-співпраці між країнами. Про це Єрмак розповів на своїй сторінці у телеграм, передає УНН.
Провів телефонну розмову з міністром підприємств і виробництва Італії Адольфо Урсо. … Обговорили питання посилення та прискорення роботи над двосторонньою безпековою угодою між Україною та Італією.
Деталі
Під час перемовин політики торкнулися й актуальних питань посилення співпраці українського та італійського бізнесу.
Зокрема, голова ОП розповів Адольфо Урсо про ініційовану Президентом України Володимиром Зеленським економічну платформу "Зроблено в Україні". І запросив до предметної розмови про те, як збільшити ефективність цього майданчика для взаємодії з бізнесом із урахуванням досвіду Італії.
Єрмак висловив подяку уряду та народу Італії за незмінну підтримку України й українців у боротьбі за свою свободу, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.
Окрім цього, очільник Офісу Президентам зазначив, що обговорив із Урсо й напрями взаємодії в межах головування Італії в G7 у 2024 році.
Додатково
Україна продовжила онлайн-переговори з Італією щодо двосторонньої безпекової угоди в рамках імплементації декларації G7 на підтримку України