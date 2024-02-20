Ермак обсудил с итальянским министром усиление украинско-итальянского соглашения о безопасности и деловом сотрудничестве
Киев • УНН
Ермак обсудил с итальянским министром Адольфо Урсо укрепление украинско-итальянского сотрудничества в сфере безопасности и бизнеса, поблагодарив Италию за поддержку украинского суверенитета.
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак обсудил с министром предприятий и производства Италии Адольфо Урсо усиление и ускорение работы над двусторонним соглашением по безопасности между Украиной и Италией, а также затронул вопрос усиления бизнес-сотрудничества между странами. Об этом Ермак рассказал на своей странице в телеграмм, передает УНН.
Провел телефонный разговор с министром предприятий и производства Италии Адольфо Урсо. ... Обсудили вопросы усиления и ускорения работы над двусторонним соглашением по безопасности между Украиной и Италией.
Детали
Во время переговоров политики коснулись и актуальных вопросов усиления сотрудничества украинского и итальянского бизнеса.
В частности, глава ОП рассказал Адольфо Урсо об инициированной Президентом Украины Владимиром Зеленским экономической платформе "Сделано в Украине". И пригласил к предметному разговору о том, как увеличить эффективность этой площадки для взаимодействия с бизнесом с учетом опыта Италии.
Ермак выразил благодарность правительству и народу Италии за неизменную поддержку Украины и украинцев в борьбе за свою свободу, суверенитет и территориальную целостность нашего государства.
Кроме этого, глава Офиса Президентам отметил, что обсудил с Урсо и направления взаимодействия в рамках председательства Италии в G7 в 2024 году.
Дополнительно
Украина продолжила онлайн-переговоры с Италией по двустороннему соглашению по безопасности в рамках имплементации декларации G7 в поддержку Украины
Ермак обсудил с итальянским министром усиление украинско-итальянского соглашения о безопасности и деловом сотрудничестве
Ермак обсудил с итальянским министром Адольфо Урсо укрепление украинско-итальянского сотрудничества в сфере безопасности и бизнеса, поблагодарив Италию за поддержку украинского суверенитета.
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