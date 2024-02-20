Ермак обсудил с итальянским министром усиление украинско-итальянского соглашения о безопасности и деловом сотрудничестве

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак обсудил с министром предприятий и производства Италии Адольфо Урсо усиление и ускорение работы над двусторонним соглашением по безопасности между Украиной и Италией, а также затронул вопрос усиления бизнес-сотрудничества между странами. Об этом Ермак рассказал на своей странице в телеграмм, передает УНН.

Провел телефонный разговор с министром предприятий и производства Италии Адольфо Урсо. ... Обсудили вопросы усиления и ускорения работы над двусторонним соглашением по безопасности между Украиной и Италией. - отметил Ермак.

Детали

Во время переговоров политики коснулись и актуальных вопросов усиления сотрудничества украинского и итальянского бизнеса.

В частности, глава ОП рассказал Адольфо Урсо об инициированной Президентом Украины Владимиром Зеленским экономической платформе "Сделано в Украине". И пригласил к предметному разговору о том, как увеличить эффективность этой площадки для взаимодействия с бизнесом с учетом опыта Италии.

Ермак выразил благодарность правительству и народу Италии за неизменную поддержку Украины и украинцев в борьбе за свою свободу, суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

Кроме этого, глава Офиса Президентам отметил, что обсудил с Урсо и направления взаимодействия в рамках председательства Италии в G7 в 2024 году.

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