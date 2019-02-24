Явка на виборах у Молдові склала майже 50%
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Явка виборців на парламентських виборах в Молдові на момент закриття дільниць о 21:00 склала 49,16%. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті ЦВК, передає УНН.
Згідно з даними відомства, на виборах в республіці проголосувало більше 1,445 млн громадян країни. Активність в Кишиневі склала 49,64% — понад 321 тисяча виборців.
Парламентські вибори пройшли в неділю в Молдові вперше за змішаною виборчою системою. Вона передбачає, що 50 депутатів будуть обрані за колишньою схемою, а 51 — по одномандатних округах. Одночасно з виборами проводився республіканський консультативний референдум, на якому з громадянами радилися з питання скорочення числа депутатів парламенту до 61 і по можливості відкликання виборцями депутата.
Для цих виборів поріг явки виборців був скасований. Партіям ж для проходження в парламент необхідно подолати бар’єр в 6%, а для виборчого блоку — 8%. В одномандатних округах перемагає кандидат, що набрав просту більшість голосів.
Як повідомляв УНН, Канду розповів, як РФ намагається вплинути на вибори в республіці.