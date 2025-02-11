Японія надасть Україні грант у 58 млн дол. на відновлення інфраструктури: уряд затвердив угоду

Кабінет міністрів України затвердив проєкт угоди з Японією для залучення гранту обсягом 8,8 млрд японських єн (близько 58 млн доларів) для програми відновлення інфраструктури України. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Затверджуємо проект угоди між урядами України та Японії для залучення гранту обсягом 8,8 млрд японських єн або близько 58 млн доларів. Це кошти Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) на фінансування проектів відбудови - повідомив Шмигаль.

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram зазначив, що йдеться про підписання угоди (у формі обміну нотами), яка дозволить залучити грантову допомогу від уряду Японії, що буде спрямована на Програму екстреного відновлення (Фаза 4) з метою відновлення інфраструктури України.

Доповнення

Україна та Європейський інвестиційний банк уклали угоду на понад 100 млн євро на фінансування відновлення енергетики та критичної інфраструктури.