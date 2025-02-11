Япония предоставит Украине грант в 58 млн долл. на восстановление инфраструктуры: правительство утвердило соглашение
Киев • УНН
Кабмин утвердил проект соглашения с Японией о гранте в 8,8 млрд иен для восстановления инфраструктуры Украины.
Кабинет министров Украины утвердил проект соглашения с Японией для привлечения гранта объемом 8,8 млрд японских иен (около 58 млн долларов) для программы восстановления инфраструктуры Украины. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.
Утверждаем проект соглашения между правительствами Украины и Японии для привлечения гранта объемом 8,8 млрд японских иен или около 58 млн долларов. Это средства Японского агентства международного сотрудничества (JICA) на финансирование проектов восстановления
Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram отметил, что речь идет о подписании соглашения (в форме обмена нотами), которое позволит привлечь грантовую помощь от правительства Японии, которая будет направлена на Программу экстренного восстановления (Фаза 4) с целью восстановления инфраструктуры Украины.
Дополнение
Украина и Европейский инвестиционный банк заключили соглашение на более 100 млн евро на финансирование восстановления энергетики и критической инфраструктуры.