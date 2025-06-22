Якщо Іран стане ядерною державою, тоді режиму у Тегерані "кінець" - Рубіо
Київ • УНН
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що якщо Іран спробує створити ядерну зброю, це призведе до кінця його режиму. Вашингтон не заперечує проти використання Іраном ядерної енергії, але рішуче виступає проти розробки ним ядерної зброї.
Державний секретар Марко Рубіо в неділю попередив США не проти використання Іраном ядерної енергії. Водночас Вашингтон категорично проти наявності ядерної зброї у Тегерана. Передає УНН із посиланням на The Hill.
Деталі
Якщо Іран має намір створити і отримати ядерну зброю, "це буде кінець режиму".
У програмі "Недільні ранкові ф'ючерси" на телеканалі Fox News Рубіо заявив про наступне:
- удари (тобто повітряна операція проти ядерної програми Ірану) “погіршили” ядерний потенціал Тегерану;
- але Іран все ще прагне стати ядерною державою.
Я думаю, що це був би кінець режиму, якби вони спробували це зробити. Я справді так вважаю.
З іншох сторони:
- США не проти використання Іраном ядерної енергії, а проти наявності ядерної зброї;
Якщо вони хочуть ядерних реакторів, щоб мати електроенергію, то є так багато інших країн у світі, які це роблять, і їм не потрібно збагачувати власний уран
Нагадаємо
УНН передавав: за словами міністра оборони США Піта Гегсета, удари по Ірану не спрямовані на зміну політичного режиму в країні. Місія про "виключно оборонний характер і пов’язана з ядерними загрозами та захистом союзників, зокрема Ізраїлю".
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