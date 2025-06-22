Якщо Іран стане ядерною державою, тоді режиму у Тегерані "кінець" - Рубіо

Державний секретар Марко Рубіо в неділю попередив США не проти використання Іраном ядерної енергії. Водночас Вашингтон категорично проти наявності ядерної зброї у Тегерана. Передає УНН із посиланням на The Hill.

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Якщо Іран має намір створити і отримати ядерну зброю, "це буде кінець режиму". - із таким посланням на звернувся у неділю Марко Рубіо, держсекретар Сполучених Штатів Америки.

У програмі "Недільні ранкові ф'ючерси" на телеканалі Fox News Рубіо заявив про наступне:

удари (тобто повітряна операція проти ядерної програми Ірану) “погіршили” ядерний потенціал Тегерану;

але Іран все ще прагне стати ядерною державою.

Я думаю, що це був би кінець режиму, якби вони спробували це зробити. Я справді так вважаю. - заявив він.

З іншох сторони:

США не проти використання Іраном ядерної енергії, а проти наявності ядерної зброї;

Якщо вони хочуть ядерних реакторів, щоб мати електроенергію, то є так багато інших країн у світі, які це роблять, і їм не потрібно збагачувати власний уран - заявив Рубіо.

Нагадаємо

УНН передавав: за словами міністра оборони США Піта Гегсета, удари по Ірану не спрямовані на зміну політичного режиму в країні. Місія про "виключно оборонний характер і пов’язана з ядерними загрозами та захистом союзників, зокрема Ізраїлю".

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