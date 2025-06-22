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Если Иран станет ядерной державой, то режиму в Тегеране "конец" - Рубио

Киев • УНН

 • 196 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что если Иран попытается создать ядерное оружие, это приведет к концу его режима. Вашингтон не возражает против использования Ираном ядерной энергии, но решительно выступает против разработки им ядерного оружия.

Если Иран станет ядерной державой, то режиму в Тегеране "конец" - Рубио

Госсекретарь Марко Рубио в воскресенье предупредил, что США не против использования Ираном ядерной энергии. В то же время Вашингтон категорически против наличия ядерного оружия у Тегерана. Передает УНН со ссылкой на The Hill.

Детали

Если Иран намерен создать и получить ядерное оружие, "это будет конец режима".

- с таким посланием обратился в воскресенье Марко Рубио, госсекретарь Соединенных Штатов Америки.

В программе "Воскресные утренние фьючерсы" на телеканале Fox News Рубио заявил следующее:

  • удары (то есть воздушная операция против ядерной программы Ирана) “ухудшили” ядерный потенциал Тегерана;
    • но Иран все еще стремится стать ядерной державой.

      Я думаю, что это был бы конец режима, если бы они попытались это сделать. Я действительно так считаю.

      - заявил он.

      С другой стороны:

      • США не против использования Ираном ядерной энергии, а против наличия ядерного оружия;

        Если они хотят ядерных реакторов, чтобы иметь электроэнергию, то есть так много других стран в мире, которые это делают, и им не нужно обогащать собственный уран

        - заявил Рубио.

        Напомним

        УНН передавал: по словам министра обороны США Пита Хегсета, удары по Ирану не направлены на смену политического режима в стране. Миссия носит "исключительно оборонительный характер и связана с ядерными угрозами и защитой союзников, в частности Израиля".

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        Игорь Тележников

        Игорь Тележников

        Новости Мира
        Марко Рубио
        Израиль
        Фокс Ньюс
        Тегеран
        Соединённые Штаты
        Иран
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