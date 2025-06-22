Если Иран станет ядерной державой, то режиму в Тегеране "конец" - Рубио
Киев • УНН
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что если Иран попытается создать ядерное оружие, это приведет к концу его режима. Вашингтон не возражает против использования Ираном ядерной энергии, но решительно выступает против разработки им ядерного оружия.
Госсекретарь Марко Рубио в воскресенье предупредил, что США не против использования Ираном ядерной энергии. В то же время Вашингтон категорически против наличия ядерного оружия у Тегерана. Передает УНН со ссылкой на The Hill.
Детали
Если Иран намерен создать и получить ядерное оружие, "это будет конец режима".
В программе "Воскресные утренние фьючерсы" на телеканале Fox News Рубио заявил следующее:
- удары (то есть воздушная операция против ядерной программы Ирана) “ухудшили” ядерный потенциал Тегерана;
- но Иран все еще стремится стать ядерной державой.
Я думаю, что это был бы конец режима, если бы они попытались это сделать. Я действительно так считаю.
С другой стороны:
- США не против использования Ираном ядерной энергии, а против наличия ядерного оружия;
Если они хотят ядерных реакторов, чтобы иметь электроэнергию, то есть так много других стран в мире, которые это делают, и им не нужно обогащать собственный уран
Напомним
УНН передавал: по словам министра обороны США Пита Хегсета, удары по Ирану не направлены на смену политического режима в стране. Миссия носит "исключительно оборонительный характер и связана с ядерными угрозами и защитой союзников, в частности Израиля".
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