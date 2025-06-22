Удари по Ірану не мають на меті зміну режиму - Гегсет
Київ • УНН
Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що удари по Ірану мають виключно оборонний характер і не спрямовані на зміну політичного режиму в країні. Операція пов'язана з ядерними загрозами та захистом союзників.
Удари по Ірану не спрямовані на зміну політичного режиму в країні. Місія має виключно оборонний характер і пов’язана з ядерними загрозами та захистом союзників, зокрема Ізраїлю.
Про це під час брифінгу у Пентагоні заявив міністр оборони США Піт Гегсет передає УНН.
Ця місія не була і не була пов’язана зі зміною режиму
Гегсет пояснив, що "президент санкціонував проведення високоточної операції для нейтралізації загроз нашим національним інтересам, що виникають через іранську ядерну програму, а також для колективної самооборони наших військ та нашого союзника, Ізраїлю".
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