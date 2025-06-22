Удары по Ирану не имеют целью смену режима - Хегсет

Удары по Ирану не направлены на смену политического режима в стране. Миссия носит исключительно оборонительный характер и связана с ядерными угрозами и защитой союзников, в частности Израиля.

Об этом во время брифинга в Пентагоне заявил министр обороны США Пит Хегсет, передает УНН.

Эта миссия не была и не была связана со сменой режима - сказал он.

Хегсет пояснил, что "президент санкционировал проведение высокоточной операции для нейтрализации угроз нашим национальным интересам, возникающим из-за иранской ядерной программы, а также для коллективной самообороны наших войск и нашего союзника, Израиля".

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