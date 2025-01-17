Які авто з бензиновими двигунами купували українці у 2024: несподівані лідери

У 2024 році в Україні було зареєстровано 27,9 тис. нових автомобілів з бензиновими двигунами, що на 2% менше порівняно з 2023 роком. Частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків знизилася з 47% до 40%, повідомляє Укравтопром, пише УНН.

Деталі

Лідером серед нових бензинових авто у 2024 році став кросовер MAZDA CX5 з 1738 проданими одиницями.

До ТОП-5 моделей з бензиновими двигунами також потрапили KIA Sportage (1582 од.), RENAULT Duster (1553 од.), SKODA Octavia (1278 од.) та HYUNDAI Tucson (1210 од.).

Крім того, на ринку імпортованих вживаних авто з бензиновими ДВЗ спостерігається зростання попиту. У 2024 році було імпортовано 105,3 тис. таких автомобілів, що на 9% більше, ніж у 2023 році. Їх частка на ринку вживаних авто збільшилася з 45% до 47%.

Серед найбільш популярних імпортованих вживаних бензинових авто лідирує VOLKSWAGEN Golf (7219 од.), за ним йдуть AUDI Q5 (4578 од.), VOLKSWAGEN Tiguan (4414 од.), NISSAN Rogue (4042 од.) та RENAULT Megane (3922 од.).

Загалом, ринок бензинових авто в Україні показує певні зміни, але попит на нові та вживані моделі залишається значним.

Нагадуємо

В Україні зареєстровано 23,9 тис. гібридних авто у 2023 році, що на 39% більше за попередній рік. Toyota RAV-4 лідирує серед нових, а Ford Fusion - серед вживаних гібридів.