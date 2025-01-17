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Какие авто с бензиновыми двигателями покупали украинцы в 2024 году: неожиданные лидеры

Киев  •  УНН

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В Украине зарегистрировано 27,9 тыс. новых бензиновых авто, что на 2% меньше чем в прошлом году. Mazda CX5 стала лидером продаж, а среди подержанных импортированных авто первое место занял Volkswagen Golf.

В 2024 году в Украине было зарегистрировано 27,9 тыс. новых автомобилей с бензиновыми двигателями, что на 2% меньше по сравнению с 2023 годом. Доля бензиновых авто в общих продажах новых легковушек снизилась с 47% до 40%, сообщает Укравтопром, пишет УНН.

Детали

Лидером среди новых бензиновых авто в 2024 году стал кроссовер MAZDA CX5 с 1738 проданными единицами. 

В ТОП-5 моделей с бензиновыми двигателями также попали KIA Sportage (1582 ед.), RENAULT Duster (1553 ед.), SKODA Octavia (1278 ед.) и HYUNDAI Tucson (1210 ед.).

Кроме того, на рынке импортируемых подержанных авто с бензиновыми ДВС наблюдается рост спроса. В 2024 году было импортировано 105,3 тыс. таких автомобилей, что на 9% больше, чем в 2023 году. Их доля на рынке подержанных авто увеличилась с 45% до 47%.

Среди наиболее популярных импортируемых подержанных бензиновых авто лидирует VOLKSWAGEN Golf (7219 ед.), за ним следуют AUDI Q5 (4578 ед.), VOLKSWAGEN Tiguan (4414 ед.), NISSAN Rogue (4042 ед.) и RENAULT Megane (3922 ед.).

В общем, рынок бензиновых авто в Украине показывает определенные изменения, но спрос на новые и подержанные модели остается значительным.

Напоминаем

В Украине зарегистрировано 23,9 тыс. гибридных авто в 2023 году, что на 39% больше предыдущего года. Toyota RAV-4 лидирует среди новых, а Ford Fusion - среди подержанных гибридов.

Алина Волянская

Алина Волянская

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