WP: Луценко підтвердив відсутність порушень законів України з боку сина Байдена
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Ексочільник Генеральної прокуратури України Юрій Луценко, чиї слова використовував адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані у питанні обвинувачень по справі Джо Байдена, заявив у четвер, що син Джо Байдена — Гантер Байден, не порушував законів України. Про це колишній Генпрокурор України розповів у інтерв’ю газеті The Washington Post, передає УНН.
“Гантер Байден не порушив жодних українських законів”, — наводить слова Луценко видання.
Ця позиція, яку Луценко підтвердив для Washington Post є значущою, зазначається у виданні, адже Дональд Трамп і його адвокат Руді Джуліані звинувачували Байдена у втручанні в судову владу України з метою закрити справу проти його сина.
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Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський на декілька днів приїхав з офіційним візитом до Нью-Йорку, де знаходиться штаб-квартира ООН, де виступив на 74-й сесії Генеральної Асамблеї Організації. Під час промови він назвав ціну людського життя, сказав, що ніхто не відчуватиме себе в безпеці, поки Росія веде війну в центрі Європи та, зокрема, заявив про необхідність переглянути існуючі світові норми.
На тлі цього розгорівся скандал із телефонною розмовою Зеленського та президента США Дональда Трампа у липні цього року. Під час розмови, як стверджують представники правоохоронних органів США, Трамп чинив тиск на Зеленського, щоб останній втрутився у розслідування у справі Burisma (приватної газовидобувної групи України, до складу Ради директорів якої у 2014 році входив син колишнього віцепрезидента, а зараз головного кандидата на посаду президента США від демократичної партії Джо Байдена — Гантер Байден — ред), завдяки чому Трамп міг би отримати політичну підтримку на виборах у 2020 році.
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Наслідком цього скандалу стало те, що Палата представників Конгресу США спочатку зажадала оприлюднення стенограми розмови між Зеленським та Трампом, а після цього — самої скарги анонімного представника розвідувальних служб США на цю розмову. Трохи пізніше Білий дім оприлюднив розшифровку цієї телефонної розмови, в якій, зокрема, Трамп згадав розслідування проти свого політичного опонента Джо Байдена. Ще пізніше у Конгресі опублікували текст скарги інформатора на розмову Трампа з Зеленським.