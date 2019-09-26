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WP: Луценко подтвердил отсутствие нарушений законов Украины со стороны сына Байдена

Киев • УНН

 • 11277 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Экс-глава Генеральной прокуратуры Украины Юрий Луценко, чьи слова использовал адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в вопросе обвинений по делу Джо Байдена, заявил в четверг, что сын Джо Байдена — Хантер Байден, не нарушал законов Украины. Об этом бывший Генпрокурор Украины рассказал в интервью газете The Washington Post, передает УНН.

WP: Луценко подтвердил отсутствие нарушений законов Украины со стороны сына Байдена

“Хантер Байден не нарушил никаких украинских законов”, — приводит слова Луценко издание.

Эта позиция, которую Луценко подтвердил для Washington Post является значимой, отмечается в издании, ведь Дональд Трамп и его адвокат Руди Джулиани обвиняли Байдена во вмешательстве в судебную власть Украины с целью закрыть дело против его сына.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский на несколько дней приехал с официальным визитом в Нью-Йорке, где находится штаб-квартира ООН, где выступил на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации. Во время речи он назвал цену человеческой жизни, сказал, что никто не будет чувствовать себя в безопасности, пока Россия ведет войну в центре Европы и, в частности, заявил о необходимости пересмотреть существующие мировые нормы.

На фоне этого разгорелся скандал с телефонным разговором Зеленского и президента США Дональда Трампа в июле этого года. Во время разговора, как утверждают представители правоохранительных органов США, Трамп оказывал давление на Зеленского, чтобы последний вмешался в расследование по делу Burisma (частной газодобывающей группы Украины, в состав Совета директоров которой в 2014 году входил сын бывшего вице-президента, а сейчас главного кандидата на должность президента США от демократической партии Джо Байдена — Хантер Байден — ред), благодаря чему Трамп мог бы получить политическую поддержку на выборах в 2020 году.

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Следствием этого скандала стало то, что Палата представителей Конгресса США сначала потребовала обнародования стенограммы разговора между Зеленским и Трампом, а затем — самой жалобы анонимного представителя разведывательных служб США на этот разговор. Чуть позже Белый дом обнародовал расшифровку этого телефонного разговора, в котором, в частности, Трамп вспомнил расследование против своего политического оппонента Джо Байдена. Еще позже в Конгрессе опубликовали текст жалобы информатора на разговор Трампа с Зеленским.

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