Високе грошове забезпечння, безкоштовна освіта і не тільки: що передбачатимуть вигідні контракти для чоловіків 18-24 років у ЗСУ

Військові разом із Міністерством оборони напрацювали спеціальний варіант контракту для молодих людей від 18 до 24 років, який буде представлено на наступному тижні. Контракти передбачатимуть високе грошове забезпечення, пільгові кредити тощо. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю Reuters, передає УНН.

Бойові бригади, досвідчені бригади, які славляться тим, що у них високий рівень підготовки, фаховості, і низький рівень втрат особового складу, бо знають як воювати. В нас є такі досвідчені бригади. Вони разом з Міністерством оборони, разом з військовими напрацьовували такий варіант контракту для молодих людей від 18 до 24 років, хто з них захоче. Це не мобілізація, це контрактна пропозиція. І там спеціальний контракт, тому що вони не мобілізаційного віку, там спеціальних контракт для них, хто дійсно хоче, хто вважає, що він сильний, хто хоче захищати Україну - сказав Зеленський.

Він наголосив, що нові контракти передбачатимуть високе грошове забезпечення.

Деталі скоро будуть оприлюднені з дня на день. Окрім цього, є можливість безкоштовної освіти, і безкоштовного кредиту для домівки. Тобто для молодої людини там цілий пакет. Я знаю, що опрацьовано контракт на рік. Він буде запропонований. Важливо, що він пропонується саме такими досвідченими військовими, в яких Україна впевнена - додав Зеленський.

За його словами, відповідна ініціатива буде оголошена в лютому.

На наступному тижні, тому що є законодавчі кроки, і вони повинні бути виконані. Я знаю, що контракт полностью готовий. Що стосується умов - все готово. Питання там технічні кроки, вони залежать від Кабінету міністрів. Сьогодні це розглядається як перший крок, і перший крок залежить від Кабміну, а другий крок від парламенту - наголосив Президент.

Він наголосив, що поки не може сказати, скільки нова контрактна система допоможе долучити людей до армії.

У нас є розрахунки. Я сьогодні не хотів би про це говорити. Через місяць, два, три ми зможемо сказати, чи має вона успіх, чи ні - наголосив глава держави.

Нагадаємо

Кабінет міністрів погодив проєкт указу президента, який впорядковує проходження військової служби. Зокрема, планується запровадити нові правила контрактів, ротації та скасувати строкову службу.

Нардеп, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявляв, що у Раді розробляють систему одноразових грошових виплат для заохочення добровільного вступу до ЗСУ.