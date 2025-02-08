Высокое денежное обеспечение, бесплатное образование и не только: что будут предусматривать выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ

ukenru
Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом
10:52 • 38918 просмотра

Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом

Зеленский анонсировал выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ
7 февраля, 21:01 • 110724 просмотра

Зеленский анонсировал выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе
7 февраля, 18:07 • 118912 просмотра

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе

Эксклюзив
В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО
7 февраля, 16:05 • 123333 просмотра

В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы
7 февраля, 14:58 • 125727 просмотра

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы

Эксклюзив
Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность
7 февраля, 14:19 • 116924 просмотра

Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом
7 февраля, 11:29 • 142650 просмотра

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

МВФ готовится к новой миссии: Украина может получить $900 млн после следующего пересмотра
7 февраля, 09:05 • 110420 просмотра

МВФ готовится к новой миссии: Украина может получить $900 млн после следующего пересмотра

Эксклюзив
Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков
7 февраля, 07:42 • 131916 просмотра

Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков

Трамп готов усилить санкции против россии для завершения войны в Украине - Келлог
7 февраля, 07:23 • 112237 просмотра

Трамп готов усилить санкции против россии для завершения войны в Украине - Келлог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Пентагон объявил планы Хегсета на встречу "Рамштайн" по Украине

Пентагон объявил планы Хегсета на встречу "Рамштайн" по Украине

8 февраля, 04:00 • 104747 просмотра
Украинские БпЛА атаковали российский Ростов: 14 домов повреждены, 68 жителей эвакуированы

Украинские БпЛА атаковали российский Ростов: 14 домов повреждены, 68 жителей эвакуированы

8 февраля, 04:43 • 61218 просмотра
Страны Балтии официально отключились от российской энергосистемы

Страны Балтии официально отключились от российской энергосистемы

07:59 • 40124 просмотра
В Киеве есть повреждения из-за ночной атаки рф дронами: что известно

В Киеве есть повреждения из-за ночной атаки рф дронами: что известно

08:33 • 36307 просмотра
ЕС готовит санкции против 25 китайских компаний за помощь россии - SCMP

ЕС готовит санкции против 25 китайских компаний за помощь россии - SCMP

09:29 • 26853 просмотра
публикации
После "розыска активов из космоса" глава АРМА Дума взялась за "социальную стабильность" предприятий

После "розыска активов из космоса" глава АРМА Дума взялась за "социальную стабильность" предприятий

7 февраля, 14:36 • 124461 просмотра
Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

7 февраля, 12:55 • 131076 просмотра
Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

7 февраля, 11:29 • 142650 просмотра
Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

6 февраля, 09:32 • 204910 просмотра
Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

5 февраля, 17:28 • 216890 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
FROLOV создал образ для финалиста нацотбора Евровидения KHAYAT

FROLOV создал образ для финалиста нацотбора Евровидения KHAYAT

7 февраля, 16:21 • 104729 просмотра
Коктейли на 14 февраля: как сделать вечер еще более особенным

Коктейли на 14 февраля: как сделать вечер еще более особенным

7 февраля, 14:46 • 109706 просмотра
Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков

Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков
Эксклюзив

7 февраля, 07:42 • 131916 просмотра
Британец сорвал джекпот EuroMillions: сумма выигрыша впечатляет

Британец сорвал джекпот EuroMillions: сумма выигрыша впечатляет

7 февраля, 07:12 • 128759 просмотра
От создателей "нельзя мочить манту": как чиновник лесхоза распространил опасный миф о бешенстве

От создателей "нельзя мочить манту": как чиновник лесхоза распространил опасный миф о бешенстве

6 февраля, 18:39 • 117316 просмотра
Актуальное
Высокое денежное обеспечение, бесплатное образование и не только: что будут предусматривать выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ

Высокое денежное обеспечение, бесплатное образование и не только: что будут предусматривать выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ

Киев  •  УНН

 • 4752 просмотра

Read in English

Минобороны разработало специальный контракт для молодежи 18-24 лет с высоким денежным обеспечением и льготами. Зеленский анонсировал представление новой контрактной системы на следующей неделе.

Военные вместе с Министерством обороны наработали специальный вариант контракта для молодых людей от 18 до 24 лет, который будет представлен на следующей неделе. Контракты будут предусматривать высокое денежное обеспечение, льготные кредиты и тому подобное. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Reuters, передает УНН.

Боевые бригады, опытные бригады, которые славятся тем, что у них высокий уровень подготовки, профессионализма, и низкий уровень потерь личного состава, потому что знают как воевать. У нас есть такие опытные бригады. Они вместе с Министерством обороны, вместе с военными нарабатывали такой вариант контракта для молодых людей от 18 до 24 лет, кто из них захочет. Это не мобилизация, это контрактное предложение. И там специальный контракт, потому что они не мобилизационного возраста, там специальных контракт для них, кто действительно хочет, кто считает, что он сильный, кто хочет защищать Украину 

- сказал Зеленский.

Он отметил, что новые контракты будут предусматривать высокое денежное обеспечение.

Детали скоро будут обнародованы со дня на день. Кроме этого, есть возможность бесплатного образования, и бесплатного кредита для дома. То есть для молодого человека там целый пакет. Я знаю, что проработан контракт на год. Он будет предложен. Важно, что он предлагается именно такими опытными военными, в которых Украина уверена 

- добавил Зеленский.

По его словам, соответствующая инициатива будет объявлена в феврале.

На следующей неделе, потому что есть законодательные шаги, и они должны быть выполнены. Я знаю, что контракт полностью готов. Что касается условий - все готово. Вопросы там технические шаги, они зависят от Кабинета министров. Сегодня это рассматривается как первый шаг, и первый шаг зависит от Кабмина, а второй шаг от парламента 

- подчеркнул Президент.

Он отметил, что пока не может сказать, сколько новая контрактная система поможет привлечь людей в армию.

У нас есть расчеты. Я сегодня не хотел бы об этом говорить. Через месяц, два, три мы сможем сказать, имеет ли она успех или нет 

- подчеркнул глава государства.

Напомним

Кабинет министров согласовал проект указа президента, который упорядочивает прохождение военной службы. В частности, планируется ввести новые правила контрактов, ротации и отменить срочную службу.

Нардеп, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявлял, что в Раде разрабатывают систему единовременных денежных выплат для поощрения добровольного вступления в ВСУ.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
verkhovna-radaВерховная Рада
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы