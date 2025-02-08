Высокое денежное обеспечение, бесплатное образование и не только: что будут предусматривать выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ

Военные вместе с Министерством обороны наработали специальный вариант контракта для молодых людей от 18 до 24 лет, который будет представлен на следующей неделе. Контракты будут предусматривать высокое денежное обеспечение, льготные кредиты и тому подобное. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Reuters, передает УНН.

Боевые бригады, опытные бригады, которые славятся тем, что у них высокий уровень подготовки, профессионализма, и низкий уровень потерь личного состава, потому что знают как воевать. У нас есть такие опытные бригады. Они вместе с Министерством обороны, вместе с военными нарабатывали такой вариант контракта для молодых людей от 18 до 24 лет, кто из них захочет. Это не мобилизация, это контрактное предложение. И там специальный контракт, потому что они не мобилизационного возраста, там специальных контракт для них, кто действительно хочет, кто считает, что он сильный, кто хочет защищать Украину - сказал Зеленский.

Он отметил, что новые контракты будут предусматривать высокое денежное обеспечение.

Детали скоро будут обнародованы со дня на день. Кроме этого, есть возможность бесплатного образования, и бесплатного кредита для дома. То есть для молодого человека там целый пакет. Я знаю, что проработан контракт на год. Он будет предложен. Важно, что он предлагается именно такими опытными военными, в которых Украина уверена - добавил Зеленский.

По его словам, соответствующая инициатива будет объявлена в феврале.

На следующей неделе, потому что есть законодательные шаги, и они должны быть выполнены. Я знаю, что контракт полностью готов. Что касается условий - все готово. Вопросы там технические шаги, они зависят от Кабинета министров. Сегодня это рассматривается как первый шаг, и первый шаг зависит от Кабмина, а второй шаг от парламента - подчеркнул Президент.

Он отметил, что пока не может сказать, сколько новая контрактная система поможет привлечь людей в армию.

У нас есть расчеты. Я сегодня не хотел бы об этом говорить. Через месяц, два, три мы сможем сказать, имеет ли она успех или нет - подчеркнул глава государства.

Напомним

Кабинет министров согласовал проект указа президента, который упорядочивает прохождение военной службы. В частности, планируется ввести новые правила контрактов, ротации и отменить срочную службу.

Нардеп, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявлял, что в Раде разрабатывают систему единовременных денежных выплат для поощрения добровольного вступления в ВСУ.