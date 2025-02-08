Высокое денежное обеспечение, бесплатное образование и не только: что будут предусматривать выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ
Киев • УНН
Минобороны разработало специальный контракт для молодежи 18-24 лет с высоким денежным обеспечением и льготами. Зеленский анонсировал представление новой контрактной системы на следующей неделе.
Военные вместе с Министерством обороны наработали специальный вариант контракта для молодых людей от 18 до 24 лет, который будет представлен на следующей неделе. Контракты будут предусматривать высокое денежное обеспечение, льготные кредиты и тому подобное. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Reuters, передает УНН.
Боевые бригады, опытные бригады, которые славятся тем, что у них высокий уровень подготовки, профессионализма, и низкий уровень потерь личного состава, потому что знают как воевать. У нас есть такие опытные бригады. Они вместе с Министерством обороны, вместе с военными нарабатывали такой вариант контракта для молодых людей от 18 до 24 лет, кто из них захочет. Это не мобилизация, это контрактное предложение. И там специальный контракт, потому что они не мобилизационного возраста, там специальных контракт для них, кто действительно хочет, кто считает, что он сильный, кто хочет защищать Украину
Он отметил, что новые контракты будут предусматривать высокое денежное обеспечение.
Детали скоро будут обнародованы со дня на день. Кроме этого, есть возможность бесплатного образования, и бесплатного кредита для дома. То есть для молодого человека там целый пакет. Я знаю, что проработан контракт на год. Он будет предложен. Важно, что он предлагается именно такими опытными военными, в которых Украина уверена
По его словам, соответствующая инициатива будет объявлена в феврале.
На следующей неделе, потому что есть законодательные шаги, и они должны быть выполнены. Я знаю, что контракт полностью готов. Что касается условий - все готово. Вопросы там технические шаги, они зависят от Кабинета министров. Сегодня это рассматривается как первый шаг, и первый шаг зависит от Кабмина, а второй шаг от парламента
Он отметил, что пока не может сказать, сколько новая контрактная система поможет привлечь людей в армию.
У нас есть расчеты. Я сегодня не хотел бы об этом говорить. Через месяц, два, три мы сможем сказать, имеет ли она успех или нет
Напомним
Кабинет министров согласовал проект указа президента, который упорядочивает прохождение военной службы. В частности, планируется ввести новые правила контрактов, ротации и отменить срочную службу.
Нардеп, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявлял, что в Раде разрабатывают систему единовременных денежных выплат для поощрения добровольного вступления в ВСУ.