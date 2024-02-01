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Вимагав 5 тис. дол. США за виключення з військового обліку: під підозрою лікар ВЛК одного із військово-медичних центрів МО України

Вимагав 5 тис. дол. США за виключення з військового обліку: під підозрою лікар ВЛК одного із військово-медичних центрів МО України

Київ • УНН

 • 22353 перегляди

Лікарю військово-медичного центру в Україні повідомлено про підозру у вимаганні 5 000 доларів США від військовослужбовця за визнання його непридатним до військової служби.

Затримано лікаря, який за даними слідства, вимагав 5 000 доларів США у військовослужбовця за визнання його військово-лікарською комісією непридатним до служби. Про це передає УНН із посиланням на Телеграм-канал Офісу Генерального прокурора.

Повідомлено про підозру лікарю ВЛК, який вимагав у військовослужбовця 5 тис доларів США за визнання його непридатним до служби

 – ідеться у повідомленні.

За інформацією слідчих, фігурант у січні 2024 року вимагав 5 000 доларів США у військовослужбовця за визнання його військово-лікарською комісією непридатним до служби з виключенням з військового обліку.

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Правоохоронці затримали лікаря в порядку ст. 208 КПК України, - йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Наразі стороною обвинувачення до суду подано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо

З початку повномасштабної війни рф проти України ДБР розслідує щонайменше 300 випадків порушень в ТЦК та ВЛК.

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Ігор Тележніков

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