Вимагав 5 тис. дол. США за виключення з військового обліку: під підозрою лікар ВЛК одного із військово-медичних центрів МО України
Київ • УНН
Лікарю військово-медичного центру в Україні повідомлено про підозру у вимаганні 5 000 доларів США від військовослужбовця за визнання його непридатним до військової служби.
Затримано лікаря, який за даними слідства, вимагав 5 000 доларів США у військовослужбовця за визнання його військово-лікарською комісією непридатним до служби. Про це передає УНН із посиланням на Телеграм-канал Офісу Генерального прокурора.
Повідомлено про підозру лікарю ВЛК, який вимагав у військовослужбовця 5 тис доларів США за визнання його непридатним до служби
За інформацією слідчих, фігурант у січні 2024 року вимагав 5 000 доларів США у військовослужбовця за визнання його військово-лікарською комісією непридатним до служби з виключенням з військового обліку.
Правоохоронці затримали лікаря в порядку ст. 208 КПК України, - йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).
Наразі стороною обвинувачення до суду подано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
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