Вымогал 5 тыс. долл. США за исключение с воинского учета: под подозрением врач ВВК одного из военно-медицинских центров МО Украины

Задержан врач, который по данным следствия, требовал 5 000 долларов США у военнослужащего за признание его военно-врачебной комиссией непригодным к службе. Об этом передает УНН со ссылкой на Телеграмм-канал Офиса Генерального прокурора.

Сообщено о подозрении врачу ВВК, который требовал у военнослужащего 5 тыс долларов США за признание его непригодным к службе - говорится в сообщении.

По информации следователей, фигурант в январе 2024 года требовал 5 000 долларов США у военнослужащего за признание его военно-врачебной комиссией непригодным к службе с исключением с воинского учета.

Правоохранители задержали врача в порядке ст. 208 УПК Украины, - ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Сейчас стороной обвинения в суд подано ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним,

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