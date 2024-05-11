Вибух пролунав у Кривому Розі - ЗМІ
Київ • УНН
В українському місті Кривий Ріг пролунали вибухи. Раніше у Повітряних силах попередили про рух ракети у напрямку міста.
У Кривому Розі чули звуки вибухів, передає УНН із посиланням на Суспільне.
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У Повітряних силах повідомили про ракету курсом на Кривий Ріг.
Згодом місцеві ЗМІ повідомили, що у місті чули вибухи. Місцева та обласна влада наразі інформацію про вибухи не коментувала.
В Одесі та Сумах пролунали вибухи - ЗМІ11.05.24, 16:16 • 60630 переглядiв