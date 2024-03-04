Всупереч заявам фермерів: Польща активно збільшує експорт до України, а сальдо торгівлі побило рекорд - ЗМІ

Після повномасштабного вторгнення росії рівень польського експорту в Україну значно зріс. За минулий рік позитивне сальдо торгівлі з Україною становить рекордні 31,4 мільярда злотих. про це пише Rzeczpospolita із посиланням на дані Центрального статистичного управління Польщі, передає УНН.

Деталі

На тлі того, як польські фермери активно вимагають закрити кордон для товарів з України, статистика свідчить, що торік Київ був на сьомому місці у рейтингу експортерів.

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У 2023 році вартість польського експорту в Україну сягнула рекордних 51,7 млрд злотих ($13 млрд), тоді як імпорт становить лише 20,3 млрд злотих ($5,1 млрд). Позитивний торговельний баланс для Польщі досягає 31,4 млрд злотих.

Вартість імпорту українських товарів до Польщі також зросла, хоча не так разюче. У 2020 році він становив 11,5 млрд злотих, 2021-му — 19,5 млрд злотих, у 2022 році — 28,1 млрд злотих, а у 2023-му становив 20,3 млрд злотих.

Тож Україна опинилася серед топ-20 найважливіших постачальників для Польщі.

Видання зазначає, що багато в чому такі показники пов’язані зі збільшенням польського експорту зброї та боєприпасів, машин і обладнання, автотранспорту, а також харчових продуктів, напоїв та добрив.

Тим часом зростання імпорту відбулося в основному коштом харчових продуктів, круп'яних виробів, борошна, цукру, ріпакової олії, кормів для тварин.

Доповнення

У виданні вказують, що польський експорт в Україну росте з року в рік. Зокрема, у 2020 році він лише трохи перевищив 23 млрд злотих, через рік збільшився майже до 29 млрд злотих. У 2022 році, коли почалася повномасштабна війна, експорт уже досяг 45,6 млрд злотих, а у 2023 році — зріс до 51,7 млрд.

На тлі блокади кордону виробники молочної продукції обох країн звернулися до урядів України та Польщі із закликом забезпечити, щоб молочна галузь не стала жертвою суперечки.

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Оскільки Україна є третім експортним ринком для польських молочних продуктів після Великої Британії та Алжиру.

Зокрема, президентка Польської молочної палати Агнешка Малішевська стверджувала, що закриття кордону для польських молочних продуктів або обмеження обміну між країнами означатиме величезні проблеми, особливо для польського молочного сектору та виробників молока в Польщі.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск погрожує посилити ембарго на українські продовольчі товари, якщо ЄС не знайде компромісу для захисту польських фермерів.