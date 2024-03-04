Вопреки заявлениям фермеров: Польша активно увеличивает экспорт в Украину, а сальдо торговли побило рекорд - СМИ

После полномасштабного вторжения россии уровень польского экспорта в Украину значительно вырос. За прошлый год положительное сальдо торговли с Украиной составляет рекордные 31,4 миллиарда злотых. об этом пишет Rzeczpospolita со ссылкой на данные Центрального статистического управления Польши, передает УНН.

Детали

На фоне того, как польские фермеры активно требуют закрыть границу для товаров из Украины, статистика свидетельствует, что в прошлом году Киев был на седьмом месте в рейтинге экспортеров.

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В 2023 году стоимость польского экспорта в Украину достигла рекордных 51,7 млрд злотых ($13 млрд), тогда как импорт составляет лишь 20,3 млрд злотых ($5,1 млрд). Положительный торговый баланс для Польши достигает 31,4 млрд злотых.

Стоимость импорта украинских товаров в Польшу также выросла, хотя не так разительно. В 2020 году он составлял 11,5 млрд злотых, в 2021-м - 19,5 млрд злотых, в 2022 году - 28,1 млрд злотых, а в 2023-м составлял 20,3 млрд злотых.

Поэтому Украина оказалась среди топ-20 важнейших поставщиков для Польши.

Издание отмечает, что во многом такие показатели связаны с увеличением польского экспорта оружия и боеприпасов, машин и оборудования, автотранспорта, а также пищевых продуктов, напитков и удобрений.

Между тем рост импорта произошел в основном за счет пищевых продуктов, крупяных изделий, муки, сахара, рапсового масла, кормов для животных.

Дополнение

В издании указывают, что польский экспорт в Украину растет из года в год. В частности, в 2020 году он лишь немного превысил 23 млрд злотых, через год увеличился почти до 29 млрд злотых. В 2022 году, когда началась полномасштабная война, экспорт уже достиг 45,6 млрд злотых, а в 2023 году - вырос до 51,7 млрд.

На фоне блокады границы производители молочной продукции обеих стран обратились к правительствам Украины и Польши с призывом обеспечить, чтобы молочная отрасль не стала жертвой спора.

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Поскольку Украина является третьим экспортным рынком для польских молочных продуктов после Великобритании и Алжира.

В частности, президент Польской молочной палаты Агнешка Малишевская утверждала, что закрытие границы для польских молочных продуктов или ограничения обмена между странами будет означать огромные проблемы, особенно для польского молочного сектора и производителей молока в Польше.

Напомним

Премьер-министр Польши Дональд Туск угрожает ужесточить эмбарго на украинские продовольственные товары, если ЕС не найдет компромисса для защиты польских фермеров.