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Зустріч у Стамбулі: як відреагували європейські лідери на результати переговорів України та рф
16 травня, 15:59 • 101549 перегляди

Зустріч у Стамбулі: як відреагували європейські лідери на результати переговорів України та рф

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Зустріч у Стамбулі: як відреагували європейські лідери на результати переговорів України та рф

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“Сірий” ринок електроніки у 2025 році має скоротитися – міжнародні експерти

14 травня, 16:34 • 350471 перегляди
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Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Майя Санду

Борис Пісторіус

Метте Фредеріксен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Стамбул

Туреччина

Німеччина

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УНН Lite

Американського співака Кріса Брауна не випустили під заставу за звинуваченням у нападі: його світове турне під загрозою

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Всесвітній день електрозв’язку, Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією: що ще відзначають 17 травня

Київ • УНН

 • 802 перегляди

17 травня відзначають Всесвітній день електрозв’язку, боротьби з гіпертонією, День науки в Україні та День пульмонолога. Також вшановують пам’ять апостола Андроніка та святої Юнії.

Всесвітній день електрозв’язку, Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією: що ще відзначають 17 травня

Сьогодні, 17 травня, Всесвітній день електрозв’язку та інформаційної спільноти, який підкреслює важливість цифрових технологій у сучасному суспільстві, пише УНН.

Всесвітній день електрозв’язку та інформаційної спільноти

Це свято заснувала Організація Об’єднаних Націй 27 березня 2006 року. До цього часу, починаючи з 1969 року, день відзначали як Міжнародний день електрозв’язку. Дату обрали невипадково, адже саме 17 травня в 1865 році в Парижі підписали першу Міжнародну телеграфну угоду та створили Міжнародний телеграфний союз, який згодом трансформувався у сучасний Міжнародний союз електрозв’язку (МСЕ).

Метою цього свята є підвищення обізнаності про можливості, які дає інтернет і цифрові технології, а також сприяти скороченню цифрової нерівності між країнами та соціальними групами.

У Таджикистані скасували кримінальну відповідальність за лайки та репости в соцмережах15.05.25, 09:36 • 2934 перегляди

Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією

У 2017 році ВООЗ започаткувала Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією, аби привернути увагу до одного з найпоширеніших і найнебезпечніших захворювань сучасності.

Артеріальна гіпертонія є основним чинником ризику розвитку серцево-судинних хвороб, зокрема інфаркту та інсульту. За даними ВООЗ, щороку ці хвороби забирають життя понад 17,5 мільйонів людей.

У світі на артеріальну гіпертонію страждає понад 1,5 мільярда осіб, і майже половина з них навіть не підозрює про свій діагноз. При цьому, за оцінками науковців, до 80% смертей, спричинених ускладненнями гіпертонії, можна запобігти.

У США вагітну жінку зі смертю мозку три місяці тримають в реанімації через заборону абортів16.05.25, 11:33 • 1948 переглядiв

День науки в Україні

Щороку в третю суботу травня в Україні відзначають День науки - свято, присвячене науковцям, дослідникам та усім, хто працює заради розвитку науки в

Щороку у третю суботу травня в Україні відзначають День науки — професійне свято науковців, дослідників і всіх, хто працює задля  Україні. 

Свято було започатковане Указом Президента Леоніда Кучми 14 лютого 1997 року. Його головна мета — вшанування ролі науки в суспільстві, підтримка науковців та популяризація наукових досягнень.

В цей день традиційно вручають державні нагороди, премії, подяки та відзначають провідні наукові розробки, які сприяють технологічному й інтелектуальному розвитку України.

Чи небезпечне 5G для здоров’я: нове дослідження спростувало міфи15.05.25, 21:13 • 2928 переглядiв

День пульмонолога

17 травня в Україні професійне свято відзначають лікарі-пульмонологи. Вони займаються діагностикою та лікуванням захворювань органів дихальної системи, без якої людське життя просто неможливе. Цікаво, що легені людини містять майже 3 000 кілометрів повітроносних шляхів. А близько 500 мільйонів альвеол — мікроскопічних міхурців у легенях — відповідають за життєво важливий процес газообміну.

В цей день вшановують тих, хто щодня рятує життя пацієнтів, бореться з хронічними й гострими хворобами дихальної системи, зокрема бронхітом, астмою, пневмонією чи хронічним обструктивним захворюванням легень.

Всесвітній день меланоми: що треба знати про діагностику, лікування та реабілітацію12.05.25, 17:11 • 3210 переглядiв

Вшанування памʼяті святого апостола Андроніка та святої Юнії

17 травня віряни вшановують пам’ять апостола від 70-ти Андроніка та святої Юнії. Вони обидва жили ще в I столітті та належали до перших учнів Христа, яких особисто послав на проповідь апостол Павло.

Андронік був єпископом Паннонійським — римської провінції на території сучасної Центральної Європи. Його знали далеко за межами цієї місцевості, адже він активно проповідував серед язичників, схиляючи людей до християнства. На місці колишніх язичницьких капищ з’являлися християнські храми.

Юнія була його вірною помічницею та співслужителькою. Разом із Андроником вона присвятила своє життя проповіді Євангелія та розбудові християнської громади.

Папа Лев XIV прийняв главу УГКЦ та закликав до миру в Україні16.05.25, 09:53 • 3390 переглядiв

Аліна Волянська

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