Всемирный день электросвязи, Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией: что еще отмечают 17 мая

Сегодня, 17 мая, Всемирный день электросвязи и информационного общества, который подчеркивает важность цифровых технологий в современном обществе, пишет УНН.

Всемирный день электросвязи и информационного общества

Этот праздник основала Организация Объединенных Наций 27 марта 2006 года. До этого времени, начиная с 1969 года, день отмечали как Международный день электросвязи. Дату выбрали неслучайно, ведь именно 17 мая в 1865 году в Париже подписали первое Международное телеграфное соглашение и создали Международный телеграфный союз, который впоследствии трансформировался в современный Международный союз электросвязи (МСЭ).

Целью этого праздника является повышение осведомленности о возможностях, которые дает интернет и цифровые технологии, а также способствовать сокращению цифрового неравенства между странами и социальными группами.

В Таджикистане отменили уголовную ответственность за лайки и репосты в соцсетях

Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией

В 2017 году ВОЗ начала Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией, чтобы привлечь внимание к одному из самых распространенных и опасных заболеваний современности.

Артериальная гипертония является основным фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, в частности инфаркта и инсульта. По данным ВОЗ, ежегодно эти болезни уносят жизни более 17,5 миллионов человек.

В мире артериальной гипертонией страдает более 1,5 миллиарда человек, и почти половина из них даже не подозревает о своем диагнозе. При этом, по оценкам ученых, до 80% смертей, вызванных осложнениями гипертонии, можно предотвратить.

В США беременную женщину со смертью мозга три месяца держат в реанимации из-за запрета абортов

День науки в Украине

Ежегодно в третью субботу мая в Украине отмечают День науки - праздник, посвященный ученым, исследователям и всем, кто работает ради развития науки в

Ежегодно в третью субботу мая в Украине отмечают День науки - профессиональный праздник ученых, исследователей и всех, кто работает ради Украине.

Праздник был основан Указом Президента Леонида Кучмы 14 февраля 1997 года. Его главная цель - чествование роли науки в обществе, поддержка ученых и популяризация научных достижений.

В этот день традиционно вручают государственные награды, премии, благодарности и отмечают ведущие научные разработки, которые способствуют технологическому и интеллектуальному развитию Украины.

Опасно ли 5G для здоровья: новое исследование опровергло мифы

День пульмонолога

17 мая в Украине профессиональный праздник отмечают врачи-пульмонологи. Они занимаются диагностикой и лечением заболеваний органов дыхательной системы, без которой человеческая жизнь просто невозможна. Интересно, что легкие человека содержат почти 3 000 километров воздухоносных путей. А около 500 миллионов альвеол - микроскопических пузырьков в легких - отвечают за жизненно важный процесс газообмена.

В этот день чествуют тех, кто ежедневно спасает жизни пациентов, борется с хроническими и острыми болезнями дыхательной системы, в частности бронхитом, астмой, пневмонией или хроническим обструктивным заболеванием легких.

Всемирный день меланомы: что нужно знать о диагностике, лечении и реабилитации

Почитание памяти святого апостола Андроника и святой Юнии

17 мая верующие чтят память апостола от 70-ти Андроника и святой Юнии. Они оба жили еще в I веке и принадлежали к первым ученикам Христа, которых лично послал на проповедь апостол Павел.

Андроник был епископом Паннонийским - римской провинции на территории современной Центральной Европы. Его знали далеко за пределами этой местности, ведь он активно проповедовал среди язычников, склоняя людей к христианству. На месте бывших языческих капищ появлялись христианские храмы.

Юния была его верной помощницей и сослужительницей. Вместе с Андроником она посвятила свою жизнь проповеди Евангелия и развитию христианской общины.

Папа Лев XIV принял главу УГКЦ и призвал к миру в Украине