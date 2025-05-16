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У США вагітну жінку зі смертю мозку три місяці тримають в реанімації через заборону абортів

Київ • УНН

 • 1174 перегляди

В Атланті, Джорджія, лікарня тримає вагітну жінку з мертвою мозком на апаратах життєзабезпечення через місцевий закон про заборону абортів. Родичі не можуть поховати жінку, поки ембріон має серцебиття.

У США вагітну жінку зі смертю мозку три місяці тримають в реанімації через заборону абортів

В американському штаті Джорджія лікарня три місяці тримає на апаратах життєзабезпечення вагітну жінку, якій констатували смерть мозку, через місцевий закон, що забороняє аборти. Про це повідомляє Associated pres, пише УНН.

Деталі

Університетська лікарня Еморі в Атланті, штат Джорджія, повідомила родину жінки, у якої після реанімації сталася смерть мозку, що її тіло підтримуватимуть на апаратах життєзабезпечення аж до пологів через заборону абортів.

Оскільки до передбачуваної дати пологів ще більше трьох місяців, це може бути одна з найтриваліших штучно підтримуваних вагітностей в історії медицини США.

Родина жінки засмучена тим, що закон Джорджії, який обмежує аборти після виявлення серцевої активності плода, не дозволяє родичам самим визначити, залишати тіло загиблої вагітної жінки на апараті життєзабезпечення чи ні.

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Так званий "закон про серцебиття" Джорджії є одним із обмежувальних законів про аборти, які були ухвалені в багатьох консервативних штатах з того часу, як Верховний суд США виніс рішення у справі Роу проти Уейда три роки тому.

Доповнення

30-річна медсестра Адріана Сміт у лютому поскаржилася на сильні головні болі. Вона звернулася до лікарні Northside в Атланті, де їй дали ліки і виписали.

Наступного ранку її чоловік прокинувся від того, що вона задихалася, і викликав швидку. У лікарні університету Еморі визначили, що у жінки в голові утворилися тромби, і їй констатували смерть мозку.

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Тобто вона юридично і фізично померла. Проте гідно поховати і оплакати загиблу її родичі не можуть через вимоги закону до збереження життя ембріона, у якого вже виявлене серцебиття. Натомість видалення дихальних трубок та інших рятувальних пристроїв, швидше за все, вб'є плід.

Лікарня Northside ситуацію не коментує. Лікарня Emory Healthcare, де перебуває тіло затриманої, заявила, що не може коментувати індивідуальний випадок через правила конфіденційності. Проте медичний заклад опублікував заяву, в якій йдеться, що він "використовує консенсус клінічних експертів, медичну літературу та юридичні рекомендації у питаннях щодо лікування пацієнтів".

Ситуація в Атланті, пише видання, нагадує випадок у Техасі, що стався понад десять років тому. Тоді жінку зі смертю мозку тримали на апараті штучного дихання близько двох місяців, оскільки вона була вагітна. Зрештою суддя постановив, що лікарня неправильно застосовувала законодавство штату, і апарат штучного дихання було відключено. Плід не вижив.

Нагадаємо

Аборти в США мають різний юридичний статус, обмеження та фінансування залежно від штату. Вони були легалізовані (виключена можливість для штатів повністю забороняти аборти) на федеральному рівні з 1973 по 2022 рік рішенням Верховного суду США у справі "Ро проти Вейда".

У червні 2022 року рішенням у справі Dobbs v. Jackson Women's Health Organization[en] Верховний суд США ухвалив, що конституція США не передбачає права на аборт, і цим скасував легалізацію абортів на федеральному рівні і передав права на регулювання абортів штатам. З того часу у низці так званих консервативних штатів медичне переривання вагітності заборонене навіть якщо вона настала внаслідок зґвалтувань та інцестів. Не є пом'якшувальною обставиною і фізична загибель матері, якщо серцебиття плода фіксується.

Лілія Набока

Лілія Набока

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