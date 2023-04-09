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Міністр охорони здоров'я США назвав рішення про заборону таблеток для аборту "не американським"

Міністр охорони здоров'я США назвав рішення про заборону таблеток для аборту "не американським"

Київ • УНН

 • 704027 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Міністр охорони здоров'я країни заявив у неділю, що рішення суду, що загрожує доступності основного препарату, що використовується для медикаментозного аборту, було "не американським", і він не виключає, що в разі потреби можна буде ігнорувати ухвалу судді, передає УНН.

Цитата

"Ми хочемо, щоб суди скасували це безрозсудне рішення", - сказав Ксав'єр Бесерра в інтерв'ю CNN "Про становище в країні". "Так, ми хочемо, щоб жінки продовжували мати доступ до ліків, які довели свою безпеку. Мільйони жінок використовували цей препарат у всьому світі".

Деталі

Він наголосив, що на даний момент жінки мають доступ до міфепристону для аборту після того, як федеральний суддя в Техасі, призначений Дональдом Трампом Метью Качмарик, тимчасово призупинив дію виданого понад 20 років тому дозволу на застосування міфепристону.

Байден заявив, що його адміністрація боротиметься з ухвалою Техасу. Наказ Качмаріка надав уряду сім днів на оскарження його рішення.

"Ми маємо намір зробити все, щоб він був доступний для них не тільки через тиждень, а й надалі, і крапка, тому що міфепристон — одне з найбезпечніших і найефективніших ліків, які ми бачили за останні 20 років, щоб допомогти жінкам", - сказав Бесерра.

Контекст

Нині в США існує невизначеність щодо доступу до найбільш часто використовуваного методу аборту у Сполучених Штатах після двох окремих та суперечливих судових рішень у Техасі та Вашингтоні щодо законності міфепристону.

Рішення Качмарика, що наказує призупинити федеральне схвалення міфепристону, скасувало десятиліття наукового схвалення. Але майже в той же час у штаті Вашингтон постанова окружного судді США Томаса О. Райса наказала владі США не вносити жодних змін, які б обмежили доступ до препарату принаймні в 17 штатах, де демократи подали до суду.

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