Министр здравоохранения США назвал решение о запрете таблеток для аборта "не американским"

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"Мы хотим, чтобы суды отменили это безрассудное решение", - сказал Ксавьер Бесерра в интервью CNN "О положении в стране". "Да, мы хотим, чтобы женщины продолжали иметь доступ к лекарствам, которые доказали свою безопасность. Миллионы женщин использовали этот препарат во всем мире".

Детали

Он отметил, что на данный момент женщины имеют доступ к мифепристону для аборта после того, как федеральный судья в Техасе, назначенный Дональдом Трампом Мэтью Качмарик, временно приостановил действие выданного более 20 лет назад разрешения на применение мифепристона.

Байден заявил, что его администрация будет бороться с решением Техаса. 67-страничный приказ Качмарика предоставил правительству семь дней на обжалование.

"Мы намерены сделать все, чтобы он был доступен для них не только через неделю, но и в дальнейшем, и точка, потому что мифепристон — одно из самых безопасных и эффективных лекарств, которые мы видели за последние 20 лет, чтобы помочь женщинам", - сказал Бесерра.

Контекст

В настоящее время в США существует неопределенность в отношении доступа к наиболее часто используемому методу аборта в Соединенных Штатах после двух отдельных и противоречивых судебных решений в Техасе и Вашингтоне о законности мифепристона.

Решение Качмарика, предписывающее приостановить федеральное одобрение мифепристона, отменило десятилетия научного одобрения. Но почти в то же время в штате Вашингтон постановление окружного судьи США Томаса О. Райса предписало властям США не вносить никаких изменений, которые бы ограничили доступ к препарату по крайней мере в 17 штатах, где демократы подали в суд.