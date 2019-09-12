ВР ухвалила за основу законопроект про захист права власності
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Народні депутати ухвалили за основу законопроект №1056 щодо захисту права власності. Відповідне рішення підтримали 327 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності направлений на забезпечення додаткових гарантій захисту права власності в Україні.
На думку авторів законопроекту, внаслідок ухвалення проекту закону буде досягнуто зниження кількості рейдерських захоплень нерухомого майна та корпоративних прав; зниження витрат громадян та бізнесу, пов'язаних із захистом власності від протиправних посягань.
Також парламентарі ухвалили рішення про скорочення на половину термінів підготовки законопроекту до другого читання.
Нагадаємо, до 1 жовтня до Верховної Ради мав бути внесений законопроект щодо посилення гарантій захисту державної власності, а також протидію рейдерству.