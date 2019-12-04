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ВР повернеться до розгляду законопроекту про ринок електроенергії після перерви

ВР повернеться до розгляду законопроекту про ринок електроенергії після перерви

Київ • УНН

 • 7523 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. У пленарному засідання Верховної Ради оголошено перерву до 12.30, передає кореспондент УНН.

До перерви народні депутати перейшли до розгляду законопроекту, яким пропонується внести зміни до Закону України “Про ринок електричної енергії”.

Зокрема в документі передбачена правка, якою “Забороняється продаж та/або постачання електричної енергії, імпортованої з Російської Федерації, за двосторонніми договорами та на внутрішньодобовому ринку.

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З метою уникнення надзвичайної ситуації в об’єднаній енергетичній системі України Кабінет Міністрів України має право скасовувати заборону, встановлену абзацом першим цієї частини, визначивши термін поновлення дії такої заборони”.
Представляв законопроект з трибуни ВР голова комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус, який наголосив, що норма є забороняючою та убезпечує Україну від постачання електроенергії з РФ за двосторонніми контрактами. Водночас народні депутати, які не підтримують цю правку наголосили, що норма дозволяє експортувати російську електроенергію через Білорусь. За словами Геруса, обсяги імпорту електроенергії з Білорусі наразі становлять 0,5% від усього обсягу імпорту.
Додамо, що законопроект також, пронує внести зміни до діючого законодавства, “в частині: визначення додаткового джерела покриття частини витрат на виконання спеціальних обов’язків із купівлі електричної енергії за “зеленим” тарифом та (або) за аукціонною ціною з урахуванням надбавки до них, встановленими (визначеними) відповідно до закону України “Про альтернативні джерела енергії”; уточнення складових розрахунку вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з альтернативних джерел, яка надається гарантованим покупцем; надання регулятору права на період до 1 липня 2023 року встановлювати граничні ціни на ринку “на добу наперед”, на внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку для кожної торгової зони та приймати рішення про обов’язковість подання виробниками пропозицій (заявок) на продаж електричної енергії на ринку “на добу наперед”.

Також, згідно із законопроєктом, регулятор матиме право до 1 квітня 2020 року встановлювати тарифи на рівні собівартості на відпускання електричної енергії виробникам, які здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях, у випадках, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України про покладення спеціальних зобов’язань.

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