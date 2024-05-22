ВПО із Харківської та Сумської області, які були вимушені евакуюватися, зможуть отримати фінансову допомогу

Уряд спільно з ЮНІСЕФ вирішив надати додаткову підтримку сім'ям з дітьми, що змушені евакуюватися. З 1 травня вразливі категорії, включаючи багатодітні та малозабезпечені сім'ї, а також сім'ї з інвалідністю, можуть отримати додаткову фінансову допомогу в розмірі 10 800 грн на кожного члена родини. Про це розповіла міністр соціальної політики Оксана Жолнович у ефірі телемарафону, передає УНН.

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Вона зазначила, через складну ситуацію в Харківській та Сумській областях, де ворог активізується на всіх напрямках, багато людей були вимушені евакуюватися.

На цих територіях стає все небезпечніше. Особливо родинам, в яких є діти, тому ми спільно з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ ухвалили рішення про підтримку таких родин, яка буде додатковою до загальнодержавної. Це родини, які вимушені евакуюватися, для яких є примусовою евакуація з 1 травня з зони, де активізувались бойові дії, тобто Харківська та Сумська області. Окрім загальної підтримки, яка передбачається в розмірі 2-3 тисячі гривень для підтримки людей, які реєструються як ВПО, фонд ЮНІСЕФ спільно з Мінсоцом буде для кожного члена родини надавати додаткову разову підтримку у розмірі 10 800 грн на кожного члена родини

За її словами потрапити до списку осіб, які можуть отримати допомогу можуть бути:

Вона зазначила, що наразі на додаткову підтримку можуть розраховувати лише ці категорій.

Ми розуміємо, що їм важко і вони найбільш вразливі. Передбачаємо таку додаткову підтримку, яка їм буде автоматично виплачена, якщо вони організовано евакуюються через засоби, що здійснюється військовою адміністрацією. Якщо вони самостійно в рамках рішення про обов'язкову евакуацію переселилися, то тоді вони звертаються в управління соцзахисту і їм також така допомога буде нарахована