ВПО із Харківської та Сумської області, які були вимушені евакуюватися, зможуть отримати фінансову допомогу

ukenru
17:57 • 40379 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 59005 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 73703 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

14:28 • 173831 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 134044 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 132195 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 125432 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 119712 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 111784 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 129870 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
62 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 122204 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 86973 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 94494 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 107449 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

14:45 • 73094 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 173831 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 344964 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 418500 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 428768 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 339766 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 59048 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 94494 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 86973 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 88320 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 101612 перегляди
Актуальне
ВПО із Харківської та Сумської області, які були вимушені евакуюватися, зможуть отримати фінансову допомогу

ВПО із Харківської та Сумської області, які були вимушені евакуюватися, зможуть отримати фінансову допомогу

Київ • УНН

 • 16784 перегляди

Сім'ї з дітьми, вимушені евакуюватися з Харківської та Сумської областей через посилення бойових дій, отримають додаткову одноразову фінансову допомогу в розмірі 10 800 гривень на кожного члена сім'ї від уряду та ЮНІСЕФ.

Уряд спільно з ЮНІСЕФ вирішив надати додаткову підтримку сім'ям з дітьми, що змушені евакуюватися. З 1 травня вразливі категорії, включаючи багатодітні та малозабезпечені сім'ї, а також сім'ї з інвалідністю, можуть отримати додаткову фінансову допомогу в розмірі 10 800 грн на кожного члена родини. Про це розповіла міністр соціальної політики Оксана Жолнович у ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Вона зазначила, через складну ситуацію в Харківській та Сумській областях, де ворог активізується на всіх напрямках, багато людей були вимушені евакуюватися.

На цих територіях стає все небезпечніше. Особливо родинам, в яких є діти, тому ми спільно з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ ухвалили рішення про підтримку таких родин, яка буде додатковою до загальнодержавної. Це родини, які вимушені евакуюватися, для яких є примусовою евакуація з 1 травня з зони, де активізувались бойові дії, тобто Харківська та Сумська області. Окрім загальної підтримки, яка передбачається в розмірі 2-3 тисячі гривень для підтримки людей, які реєструються як ВПО, фонд ЮНІСЕФ спільно з Мінсоцом буде для кожного члена родини надавати додаткову разову підтримку у розмірі 10 800 грн на кожного члена родини

- розповіла Жолнович.

За її словами потрапити до списку осіб, які можуть отримати допомогу можуть бути:

  • Родина, в складі якої є дитина з інвалідністю до 18 років;
  • Родина, де один з батьків має інвалідність;
  • Багатодітна сім’я, в якій є діти до 18 років;
  • Одинокі батько/мати з неповнолітніми дітьми;
  • Малозабезпечені сім’ї.

Вона зазначила, що наразі на додаткову підтримку можуть розраховувати лише ці категорій.

Ми розуміємо, що їм важко і вони найбільш вразливі. Передбачаємо таку додаткову підтримку, яка їм буде автоматично виплачена, якщо вони організовано евакуюються через засоби, що здійснюється військовою адміністрацією. Якщо вони самостійно в рамках рішення про обов'язкову евакуацію переселилися, то тоді вони звертаються в управління соцзахисту і їм також така допомога буде нарахована

- зазначила міністр.

Нагадаємо

За словами голови Харківської обласної Військової адміністрації, близько 100 осіб у Вовчанську були захоплені російськими військами, і їм не дозволили евакуюватися під загрозою розстрілу.

Про евакуацію людей з Харкова не йдеться – мер15.05.24, 12:46 • 30270 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

СуспільствоВійна
yunisefЮНІСЕФ
orhanizatsiia-obiednanykh-natsiiОрганізація Об'єднаних Націй
kharkivХарків
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,335.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,817.97