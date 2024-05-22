ВПО із Харківської та Сумської області, які були вимушені евакуюватися, зможуть отримати фінансову допомогу
Київ • УНН
Сім'ї з дітьми, вимушені евакуюватися з Харківської та Сумської областей через посилення бойових дій, отримають додаткову одноразову фінансову допомогу в розмірі 10 800 гривень на кожного члена сім'ї від уряду та ЮНІСЕФ.
Уряд спільно з ЮНІСЕФ вирішив надати додаткову підтримку сім'ям з дітьми, що змушені евакуюватися. З 1 травня вразливі категорії, включаючи багатодітні та малозабезпечені сім'ї, а також сім'ї з інвалідністю, можуть отримати додаткову фінансову допомогу в розмірі 10 800 грн на кожного члена родини. Про це розповіла міністр соціальної політики Оксана Жолнович у ефірі телемарафону, передає УНН.
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Вона зазначила, через складну ситуацію в Харківській та Сумській областях, де ворог активізується на всіх напрямках, багато людей були вимушені евакуюватися.
На цих територіях стає все небезпечніше. Особливо родинам, в яких є діти, тому ми спільно з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ ухвалили рішення про підтримку таких родин, яка буде додатковою до загальнодержавної. Це родини, які вимушені евакуюватися, для яких є примусовою евакуація з 1 травня з зони, де активізувались бойові дії, тобто Харківська та Сумська області. Окрім загальної підтримки, яка передбачається в розмірі 2-3 тисячі гривень для підтримки людей, які реєструються як ВПО, фонд ЮНІСЕФ спільно з Мінсоцом буде для кожного члена родини надавати додаткову разову підтримку у розмірі 10 800 грн на кожного члена родини
За її словами потрапити до списку осіб, які можуть отримати допомогу можуть бути:
- Родина, в складі якої є дитина з інвалідністю до 18 років;
- Родина, де один з батьків має інвалідність;
- Багатодітна сім’я, в якій є діти до 18 років;
- Одинокі батько/мати з неповнолітніми дітьми;
- Малозабезпечені сім’ї.
Вона зазначила, що наразі на додаткову підтримку можуть розраховувати лише ці категорій.
Ми розуміємо, що їм важко і вони найбільш вразливі. Передбачаємо таку додаткову підтримку, яка їм буде автоматично виплачена, якщо вони організовано евакуюються через засоби, що здійснюється військовою адміністрацією. Якщо вони самостійно в рамках рішення про обов'язкову евакуацію переселилися, то тоді вони звертаються в управління соцзахисту і їм також така допомога буде нарахована
Нагадаємо
За словами голови Харківської обласної Військової адміністрації, близько 100 осіб у Вовчанську були захоплені російськими військами, і їм не дозволили евакуюватися під загрозою розстрілу.
Про евакуацію людей з Харкова не йдеться – мер15.05.24, 12:46 • 30270 переглядiв