ВПЛ из Харьковской и Сумской области, которые были вынуждены эвакуироваться, смогут получить финансовую помощь

Правительство совместно с ЮНИСЕФ решило оказать дополнительную поддержку семьям с детьми, которые вынуждены эвакуироваться. С 1 мая уязвимые категории, включая многодетные и малообеспеченные семьи, а также семьи с инвалидностью, могут получить дополнительную финансовую помощь в размере 10 800 грн на каждого члена семьи. Об этом рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Она отметила, Из-за сложной ситуации в Харьковской и Сумской областях, где враг активизируется на всех направлениях, многие люди были вынуждены эвакуироваться.

На этих территориях становится все опаснее. Особенно семьям, в которых есть дети, поэтому мы совместно с Детским фондом ООН ЮНИСЕФ приняли решение о поддержке таких семей, которая будет дополнительной к общегосударственной. Это семьи, которые вынуждены эвакуироваться, для которых является принудительной эвакуация с 1 мая из зоны, где активизировались боевые действия, то есть Харьковская и Сумская области. Кроме общей поддержки, которая предусматривается в размере 2-3 тысячи гривен для поддержки людей, которые регистрируются как ВПЛ, фонд ЮНИСЕФ совместно с Минсоцем будет для каждого члена семьи оказывать дополнительную разовую поддержку в размере 10 800 грн на каждого члена семьи - рассказала Жолнович.

По ее словам попасть в список лиц, которые могут получить помощь могут быть:

Семья, в составе которой есть ребенок с инвалидностью до 18 лет;

Семья, где один из родителей имеет инвалидность;

Многодетная семья, в которой есть дети до 18 лет;

Одинокие отец / мать с несовершеннолетними детьми;

Малообеспеченные семьи.

Она отметила, что пока на дополнительную поддержку могут рассчитывать только эти категории.

Мы понимаем, что им тяжело и они наиболее уязвимы. Предусматриваем такую дополнительную поддержку, которая им будет автоматически выплачена, если они организованно эвакуируются через средства, осуществляемые военной администрацией. Если они самостоятельно в рамках решения об обязательной эвакуации переселились, то тогда они обращаются в управление соцзащиты и им также такая помощь будет начислена - отметила министр.

Напомним

По словам главы Харьковской областной военной администрации, около 100 человек в Волчанске были захвачены российскими войсками, и им не разрешили эвакуироваться под угрозой расстрела.

Об эвакуации людей из Харькова речь не идет - мэр