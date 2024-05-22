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ВПЛ из Харьковской и Сумской области, которые были вынуждены эвакуироваться, смогут получить финансовую помощь
Семьи с детьми, вынужденные эвакуироваться из Харьковской и Сумской областей из-за усиления боевых действий, получат дополнительную единовременную финансовую помощь в размере 10 800 гривен на каждого члена семьи от правительства и ЮНИСЕФ.
В Украине введут начальную общевойсковую подготовку: парламент принял решение
Верховная Рада приняла законопроект о введении начальной общевойсковой подготовки вместо допризывной подготовки, которая будет осуществляться через предмет "защита Украины" в учебных заведениях.
россияне утром обстреляли Торецк Донецкой области: есть погибший
22 мая во время утреннего обстрела российскими войсками города Торецк Донецкой области погиб 26-летний мужчина.
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
На интернет-рынках Украины продается сомнительная пищевая добавка, которая позиционируется как популярный препарат для похудения "Алли".
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры, считает эксперт.
Готовил захват Волчанска на Харьковщине: задержан информатор российского гру
СБУ задержала информатора российского гру, который собирал разведданные о расположении украинских артиллерийских подразделений под Волчанском в Харьковской области, чтобы помочь российским войскам захватить город.
Некоторые страны ЕС выступают за санкции в отношении Грузии из-за закона об "иностранных агентах" - СМИ
Несколько стран ЕС настаивают на введении санкций против Грузии, включая приостановку безвизового режима, в ответ на попытки Грузии ввести закон об "иностранных агентах", аналогичный российскому законодательству, несмотря на предупреждения ЕС и массовые протесты.
Рада одобрила мораторий на банкротство критической инфраструктуры в госсобственности
Верховная Рада Украины приняла закон, вводящий мораторий на банкротство государственных объектов критической инфраструктуры во время военного положения и на два года после его окончания.
Графики отключений света отменены во всех областях до 20:00 - "Укрэнерго"
Сегодня, 22 мая, "Укрэнерго" сняло ограничения на потребление электроэнергии по всей Украине с 07:00 до 20:00. Электроснабжение 95% потребителей, пострадавших от ночной российской атаки на Востоке, было восстановлено.
"Наша политика не изменилась": в Пентагоне ответили относительно отсутствия разрешения на удары в ответ на атаки с территории россии
Представитель Пентагона подтвердил политику США по предоставлению Украине оборонных возможностей для защиты ее суверенной территории, на вопрос об отсутствии разрешения нанесения ответных ударов и ответа на атаки с территории России.