ВПЛ из Харьковской и Сумской области, которые были вынуждены эвакуироваться, смогут получить финансовую помощь

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
  •  3696 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

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Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
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Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

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Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
  •  25913 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
  •  116207 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
  •  115141 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
  •  119303 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113384 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
21 мая 2024, 05:34  •  104396 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
20 мая 2024, 12:30  •  214398 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

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20 мая 2024, 07:28  •  131826 просмотра

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Семьи с детьми, вынужденные эвакуироваться из Харьковской и Сумской областей из-за усиления боевых действий, получат дополнительную единовременную финансовую помощь в размере 10 800 гривен на каждого члена семьи от правительства и ЮНИСЕФ.

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ВПЛ из Харьковской и Сумской области, которые были вынуждены эвакуироваться, смогут получить финансовую помощь

В Украине введут начальную общевойсковую подготовку: парламент принял решение

Верховная Рада приняла законопроект о введении начальной общевойсковой подготовки вместо допризывной подготовки, которая будет осуществляться через предмет "защита Украины" в учебных заведениях.

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В Украине введут начальную общевойсковую подготовку: парламент принял решение

россияне утром обстреляли Торецк Донецкой области: есть погибший

22 мая во время утреннего обстрела российскими войсками города Торецк Донецкой области погиб 26-летний мужчина.

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россияне утром обстреляли Торецк Донецкой области: есть погибший

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

На интернет-рынках Украины продается сомнительная пищевая добавка, которая позиционируется как популярный препарат для похудения "Алли".

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Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры, считает эксперт.

Экономика •   •  25913 просмотра
Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Готовил захват Волчанска на Харьковщине: задержан информатор российского гру

СБУ задержала информатора российского гру, который собирал разведданные о расположении украинских артиллерийских подразделений под Волчанском в Харьковской области, чтобы помочь российским войскам захватить город.

Война •   •  7216 просмотра
Готовил захват Волчанска на Харьковщине: задержан информатор российского гру

Некоторые страны ЕС выступают за санкции в отношении Грузии из-за закона об "иностранных агентах" - СМИ

Несколько стран ЕС настаивают на введении санкций против Грузии, включая приостановку безвизового режима, в ответ на попытки Грузии ввести закон об "иностранных агентах", аналогичный российскому законодательству, несмотря на предупреждения ЕС и массовые протесты.

Новости Мира •   •  6985 просмотра
Некоторые страны ЕС выступают за санкции в отношении Грузии из-за закона об "иностранных агентах" - СМИ

Рада одобрила мораторий на банкротство критической инфраструктуры в госсобственности

Верховная Рада Украины приняла закон, вводящий мораторий на банкротство государственных объектов критической инфраструктуры во время военного положения и на два года после его окончания.

Экономика •   •  9115 просмотра
Рада одобрила мораторий на банкротство критической инфраструктуры в госсобственности

Графики отключений света отменены во всех областях до 20:00 - "Укрэнерго"

Сегодня, 22 мая, "Укрэнерго" сняло ограничения на потребление электроэнергии по всей Украине с 07:00 до 20:00. Электроснабжение 95% потребителей, пострадавших от ночной российской атаки на Востоке, было восстановлено.

Общество •   •  10186 просмотра
Графики отключений света отменены во всех областях до 20:00 - "Укрэнерго"

"Наша политика не изменилась": в Пентагоне ответили относительно отсутствия разрешения на удары в ответ на атаки с территории россии

Представитель Пентагона подтвердил политику США по предоставлению Украине оборонных возможностей для защиты ее суверенной территории, на вопрос об отсутствии разрешения нанесения ответных ударов и ответа на атаки с территории России.

Война •   •  10636 просмотра
"Наша политика не изменилась": в Пентагоне ответили относительно отсутствия разрешения на удары в ответ на атаки с территории россии