Ворог ввечері вдарив ракетою С-300 по Кіровоградщині: без постраждалих - ОК "Південь"
Київ • УНН
російська армія випустила зенітну ракету С-300 по Кіровоградській області 7 березня, але обійшлося без жертв серед цивільного населення.
7 березня армія рф вдарила зенітною керованою ракетою С-300 по Кіровоградській області. Поранених та загиблих серед цивільного населення немає. Про це повідомили в ОК "Південь", передає УНН.
Протягом бойової доби ворог вдарив керованою авіаційною ракетою типу Х-59 по Херсонщині та зенітною керованою ракетою С-300 по Кіровоградщині. Жертв серед цивільного населення немає
Доповнення
Як повідомляв УНН, 7 березня у Кіровоградській області пролунав вибух.