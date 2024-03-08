Враг вечером ударил ракетой С-300 по Кировоградщине: без пострадавших - ОК "Юг"
Киев • УНН
российская армия выпустила зенитную ракету С-300 по Кировоградской области 7 марта, но обошлось без жертв среди гражданского населения.
7 марта армия рф ударила зенитной управляемой ракетой С-300 по Кировоградской области. Раненых и погибших среди гражданского населения нет. Об этом сообщили в ОК "Юг", передает УНН.
В течение боевых суток враг ударил управляемой авиационной ракетой типа Х-59 по Херсонщине и зенитной управляемой ракетой С-300 по Кировоградщине. Жертв среди гражданского населения нет
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Как сообщал УНН, 7 марта в Кировоградской области прогремел взрыв.
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