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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг вечером ударил ракетой С-300 по Кировоградщине: без пострадавших - ОК "Юг"

Враг вечером ударил ракетой С-300 по Кировоградщине: без пострадавших - ОК "Юг"

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 12:33  •  12769 просмотра

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российская армия выпустила зенитную ракету С-300 по Кировоградской области 7 марта, но обошлось без жертв среди гражданского населения.

7 марта армия рф ударила зенитной управляемой ракетой С-300 по Кировоградской области. Раненых и погибших среди гражданского населения нет. Об этом сообщили в ОК "Юг", передает УНН

В течение боевых суток враг ударил  управляемой авиационной ракетой типа Х-59 по Херсонщине  и  зенитной управляемой ракетой С-300 по  Кировоградщине. Жертв среди гражданского населения нет

- говорится в сообщении ОК "Юг".

Дополнение 

Как сообщал УНН, 7 марта в Кировоградской области прогремел взрыв. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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