Ворог цілодобово атакує у напрямку Часового Яру, але наразі тактичних територіальних успіхів немає - заступник командира батальйону ударних БпАК 92-ї ОШБр
Київ • УНН
Ворог атакує Часовий Яр цілодобово, але тактичних територіальних успіхів поки що немає, повідомив заступник командира 92-го окремого механізованого десантно-штурмового батальйону.
Окупанти цілодово проводить штурмові дії у напрямку Часового Яру. Вони намагаються використати всі свої сили та засоби, але наразі тактичних територіальних успіхів немає.
Про це в ефірі телеканала Київ24 заявив заступник командира батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС", 92-ї ОШБр Олесь Маляревич, передає УНН.
Деталі
92 окрема штурмова бригада продовжує виконувати завдання на відтінку південніше Бахмуту. Це Кліщіївка та Андріївка. Також активно зараз задіяні в Часовому Яру. Ворог поставив собі за мету захопити Часів Яр. Штурмові дії відбуваються 24/7, вони штурмують зліва, справа, фронтально. Вони намагаються використати всі свої сили та засоби, щоб досягти свої мети - захопити Часів Яр. Наразі тактичних територіальних успіхів ворог немає
Він додав, що Сили оборони зосередили достатні сили, щоб зупинити ворога. За його словами, якщо ворог теоретично візьме Часів Яр, то буде загроза чотирьом великим містам: Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ.
Допускаються серйозні дії, щоб цього не допустити
Нагадаємо
Протягом минулої доби за уточненою інформацією зафіксовано 63 бойових зіткнення. Також ворог завдав 8 ракетних та 107 авіаційних ударів, здійснив 113 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.