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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг круглосуточно атакует в направлении Часового Яра, но пока тактических территориальных успехов нет - заместитель командира батальона ударных БпАК 92-й ОШБр

Враг круглосуточно атакует в направлении Часового Яра, но пока тактических территориальных успехов нет - заместитель командира батальона ударных БпАК 92-й ОШБр

Киев  •  УНН

9 марта 2024, 09:25  •  1612 просмотра

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Враг атакует Часовой Яр круглосуточно, но тактических территориальных успехов пока нет, сообщил заместитель командира 92-го отдельного механизированного десантно-штурмового батальона.

Оккупанты целодово проводит штурмовые действия в направлении Часового Яра. Они пытаются использовать все свои силы и средства, но пока тактических территориальных успехов нет.

Об этом в эфире телеканала Киев24 заявил заместитель командира батальона ударных БпАК "АХИЛЛЕС", 92-й ОШБр Олесь Маляревич, передает УНН.

Детали

92 отдельная штурмовая бригада продолжает выполнять задачи на участке южнее Бахмута. Это Клещеевка и Андреевка. Также активно сейчас задействованы в Часовом Яру. Враг поставил себе цель захватить Часов Яр. Штурмовые действия происходят 24/7, они штурмуют слева, справа, фронтально. Они пытаются использовать все свои силы и средства, чтобы достичь своей цели - захватить Часов Яр. Сейчас тактических территориальных успехов враг нет

- сказал Маляревич.
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Он добавил, что Силы обороны сосредоточили достаточные силы, чтобы остановить врага. По его словам, если враг теоретически возьмет Часов Яр, то будет угроза четырем крупным городам: Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск.

Допускаются серьезные действия, чтобы этого не допустить

- добавил Маляревич.

 Напомним

За прошедшие сутки по уточненной информации зафиксировано 63 боевых столкновения. Также враг нанес 8 ракетных и 107 авиационных ударов, совершил 113 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. https://unn.ua/news/na-fronti-vidbulosia-63-boiovi-zitknennia-henshtab

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
chasiv-yarЧасов Яр
kostiantynivkaКонстантиновка
bakhmutБахмут
kramatorskКраматорск
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