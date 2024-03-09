Враг круглосуточно атакует в направлении Часового Яра, но пока тактических территориальных успехов нет - заместитель командира батальона ударных БпАК 92-й ОШБр
Киев • УНН
Враг атакует Часовой Яр круглосуточно, но тактических территориальных успехов пока нет, сообщил заместитель командира 92-го отдельного механизированного десантно-штурмового батальона.
Оккупанты целодово проводит штурмовые действия в направлении Часового Яра. Они пытаются использовать все свои силы и средства, но пока тактических территориальных успехов нет.
Об этом в эфире телеканала Киев24 заявил заместитель командира батальона ударных БпАК "АХИЛЛЕС", 92-й ОШБр Олесь Маляревич, передает УНН.
Детали
92 отдельная штурмовая бригада продолжает выполнять задачи на участке южнее Бахмута. Это Клещеевка и Андреевка. Также активно сейчас задействованы в Часовом Яру. Враг поставил себе цель захватить Часов Яр. Штурмовые действия происходят 24/7, они штурмуют слева, справа, фронтально. Они пытаются использовать все свои силы и средства, чтобы достичь своей цели - захватить Часов Яр. Сейчас тактических территориальных успехов враг нет
Он добавил, что Силы обороны сосредоточили достаточные силы, чтобы остановить врага. По его словам, если враг теоретически возьмет Часов Яр, то будет угроза четырем крупным городам: Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск.
Допускаются серьезные действия, чтобы этого не допустить
Напомним
За прошедшие сутки по уточненной информации зафиксировано 63 боевых столкновения. Также враг нанес 8 ракетных и 107 авиационных ударов, совершил 113 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. https://unn.ua/news/na-fronti-vidbulosia-63-boiovi-zitknennia-henshtab
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Враг атакует Часовой Яр круглосуточно, но тактических территориальных успехов пока нет, сообщил заместитель командира 92-го отдельного механизированного десантно-штурмового батальона.
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