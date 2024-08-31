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Ворог скинув вибухівку з дрона на Берислав на Херсонщині: загинув чоловік

Ворог скинув вибухівку з дрона на Берислав на Херсонщині: загинув чоловік

Київ • УНН

 • 33507 перегляди

Вранці 31 серпня окупанти скинули вибухівку з дрона на Берислав Херсонської області. Внаслідок атаки загинув 60-річний місцевий житель, отримавши травми несумісні з життям.

російські війська вранці 31 серпня скинули вибухівку з дрона на місто Берислав Херсонської області, внаслідок чого травми несумісні з життям отримав 60-річний чоловік. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає УНН

російські військові вбили жителя Херсонщини. Сьогодні вранці внаслідок скидання вибухівки з дрона загинув житель Берислава. На жаль, 60-річний чоловік дістав поранення, несумісні з життям

- написав Прокудін у Telegram.

Троє поранених внаслідок обстрілів Херсонщини за минулу добу31.08.24, 08:31 • 31684 перегляди

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