Ворог скинув вибухівку з дрона на Берислав на Херсонщині: загинув чоловік
Київ • УНН
Вранці 31 серпня окупанти скинули вибухівку з дрона на Берислав Херсонської області. Внаслідок атаки загинув 60-річний місцевий житель, отримавши травми несумісні з життям.
російські війська вранці 31 серпня скинули вибухівку з дрона на місто Берислав Херсонської області, внаслідок чого травми несумісні з життям отримав 60-річний чоловік. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
російські військові вбили жителя Херсонщини. Сьогодні вранці внаслідок скидання вибухівки з дрона загинув житель Берислава. На жаль, 60-річний чоловік дістав поранення, несумісні з життям
Троє поранених внаслідок обстрілів Херсонщини за минулу добу31.08.24, 08:31 • 31684 перегляди