Троє поранених внаслідок обстрілів Херсонщини за минулу добу
Київ • УНН
Російські окупанти обстріляли 19 населених пунктів Херсонської області. Пошкоджено освітній заклад, адмінбудівлю, банк, магазин, житлові будинки та інфраструктуру, троє людей отримали поранення.
У Херсонській області минулої доби внаслідок обстрілів поранень зазнали троє людей. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Телеграмі, передає УНН.
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"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Білозерка, Тягинка, Берислав, Михайлівка, Козацьке, Дар'ївка, Новорайськ, Одрадокам'янка, Антонівка, Благовіщенське, Новоберислав, Придніпровське, Садове, Кізомис, Інженерне, Комишани, Потьомкине, Архангельське та місто Херсон", - зазначив Прокудін.
За його словами, окупанти влучили в освітній заклад, адмінбудівлю, банківську установу та магазин, дві багатоповерхівки та 11 приватних будинків. Унаслідок обстрілів також пошкоджено газопроводи, гаражі, господарчі споруди та приватний автомобіль.
"Через російську агресію три людини дістали поранення", - поінформував очільник ОВА.
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