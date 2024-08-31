Трое раненых в результате обстрелов Херсонщины за минувшие сутки

В Херсонской области за прошедшие сутки в результате обстрелов ранения получили три человека. Об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин в Телеграме, передает УНН.

Детали

«За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Белозерка, Тягинка, Берислав, Михайловка, Казацкое, Дарьевка, Новорайск, Одрадокаменка, Антоновка, Благовещенское, Новоберислав, Приднепровское, Садовое, Кизомыс, Инженерное, Камышаны, Потемкино, Архангельское и город Херсон», - отметил Прокудин.

По его словам, оккупанты попали в образовательное учреждение, админздание, банковское учреждение и магазин, две многоэтажки и 11 частных домов. В результате обстрелов также повреждены газопроводы, гаражи, хозяйственные постройки и частный автомобиль.

«Из-за российской агрессии три человека получили ранения», - проинформировал глава ОВА.

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