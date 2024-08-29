россияне атаковали село на Херсонщине: пострадал 59-летний мужчина
Киев • УНН
В селе Орлово на Херсонщине российский дрон сбросил взрывчатку на гражданского. 59-летний мужчина получил взрывную травму и ранение спины, но от госпитализации отказался.
Днем, 29 августа, войска рф атаковали село Орловое, что на Херсонщине. В результате российского авиаудара пострадал местный. Об этом рассказали в Херсонской ОГА, передает УНН.
Детали
Сегодня в обед российские военные атаковали гражданского в селе Орловое. В результате сброса взрывчатки с дрона пострадал 59-летний мужчина. Он получил взрывную травму и осколочное ранение спины
Отмечается, что пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте. От госпитализации мужчина отказался.
У Херсоні російський дрон атакував цивільне авто: постраждала жінка29 августа 2024, 12:59 • 12549 просмотров