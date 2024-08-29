россияне атаковали село на Херсонщине: пострадал 59-летний мужчина

Днем, 29 августа, войска рф атаковали село Орловое, что на Херсонщине. В результате российского авиаудара пострадал местный. Об этом рассказали в Херсонской ОГА, передает УНН.

Детали

Сегодня в обед российские военные атаковали гражданского в селе Орловое. В результате сброса взрывчатки с дрона пострадал 59-летний мужчина. Он получил взрывную травму и осколочное ранение спины - рассказали в ОВА.

Отмечается, что пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте. От госпитализации мужчина отказался.

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