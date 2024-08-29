росіяни атакували село на Херсонщині: постраждав 59-річний чоловік
Київ • УНН
У селі Орлове на Херсонщині російський дрон скинув вибухівку на цивільного. 59-річний чоловік отримав вибухову травму та поранення спини, але від госпіталізації відмовився.
Вдень, 29 серпня, війська рф атакували село Орлове, що на Херсонщині. Внаслідок російського авіаудару постраждав місцевий. Про це розповіли в Херсонській ОВА, передає УНН.
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Сьогодні в обід російські військові атакували цивільного у селі Орлове. Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждав 59-річний чоловік. Він дістав вибухову травму та уламкове поранення спини
Зазначається, що потерпілому надали медичну допомогу на місці. Від госпіталізації чоловік відмовився.
У Херсоні російський дрон атакував цивільне авто: постраждала жінка29.08.24, 15:59 • 15485 переглядiв