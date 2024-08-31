Киев • УНН
Утром 31 августа оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на Берислав Херсонской области. В результате атаки погиб 60-летний местный житель, получив травмы несовместимые с жизнью.
российские войска утром 31 августа сбросили взрывчатку с дрона на город Берислав Херсонской области, в результате чего травмы несовместимые с жизнью получил 60-летний мужчина. Об этом сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.
российские военные убили жителя Херсонщины. Сегодня утром в результате сброса взрывчатки с дрона погиб житель Берислава. К сожалению, 60-летний мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью
Троє поранених внаслідок обстрілів Херсонщини за минулу добу31 августа 2024, 05:31 • 26370 просмотров