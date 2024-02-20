Ворог після знищення літаків вже так нахабно себе не поводить і менше літає - Ігнат

На північному, південному та східному напрямках після знищення літаків рф певний період російські окупанти не наважуються підлітати ближче. Противник чудово розуміє, що його можуть дістати, і вже так нахабно вони себе не поводять і менше літають. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, коментуючи знищення 6 російських літаків за три дні, передає кореспондент УНН.

"По КАБах ми, звичайно, можемо теж пробувати щось застосовувати, але якщо 100 КАБів летить на добу, то самі розумієте, наскільки це раціонально й чи буде результат. Єдине правильне рішення - це знищувати саме літаки противника (носії КАБів – ред.)", - сказав Ігнат.

Він нагадав, що кілька місяців тому теж було мінус 6 літаків рф на південному напрямку.

"Тому, звичайно, Повітряні сили мають інструменти, які допомагають нам діставати ворога на великих відстанях, єдине що - таких інструментів потрібно значно більше. Зрозуміло, що в таких умовах насиченої ворожої протиповітряної оборони, зокрема на південному та східному напрямку, у тому самому Криму, завдяки російській авіації, яка теж атакує, ви бачите скільки авіаційних ударів завдається різними ракетами та бомбами, Повітряним силам важко доводиться в зоні бойових дій виконувати ці спеціальні завдання. Але, як бачите, результат є", - розповів Ігнат.

Він зазначив, що ризик дуже великий, але Повітряні сили роблять все можливе для того, щоб зменшити кількість авіаударів керованими авіабомбами.

Як показує практика, що на північному, південному та східному напрямках після падіння, знищення літаків рф певний період окупанти не наважуються підлітати ближче. Тому що, чим ближче підлітає літак з керованими авіабомбами, тим далі ті бомби можуть летіти вглиб нашої оборони. Тому противник чудово розуміє, що його можуть дістати, і вже так нахабно вони себе не поводять і літають менше. Вчора активність була значно меншою ворожої авіації - сказав Ігнат.

Доповнення

На Східному напрямку 17 лютого вранці було знищено одразу три ворожі літаки – два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.

Вранці 19 лютого на східному напрямку в росіян відмінусували ще два літака.