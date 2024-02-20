Враг после уничтожения самолетов уже так нагло себя не ведет и меньше летает - Игнат

На северном, южном и восточном направлениях после уничтожения самолетов рф определенный период российские оккупанты не решаются подлетать ближе. Противник прекрасно понимает, что его могут достать, и уже так нагло они себя не ведут и меньше летают. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, комментируя уничтожение 6 российских самолетов за три дня, передает корреспондент УНН.

"По КАБам мы, конечно, можем тоже пробовать что-то применять, но если 100 КАБов летит в сутки, то сами понимаете, насколько это рационально и будет ли результат. Единственное правильное решение - это уничтожать именно самолеты противника (носители КАБов - ред.)", - сказал Игнат.

Он напомнил, что несколько месяцев назад тоже было минус 6 самолетов рф на южном направлении.

"Поэтому, конечно, Воздушные силы имеют инструменты, которые помогают нам доставать врага на больших расстояниях, единственное что - таких инструментов нужно значительно больше. Понятно, что в таких условиях насыщенной вражеской противовоздушной обороны, в частности на южном и восточном направлении, в том же Крыму, благодаря российской авиации, которая тоже атакует, вы видите сколько авиационных ударов наносится различными ракетами и бомбами, Воздушным силам трудно приходится в зоне боевых действий выполнять эти специальные задачи. Но, как видите, результат есть", - рассказал Игнат.

Он отметил, что риск очень большой, но Воздушные силы делают все возможное для того, чтобы уменьшить количество авиаударов управляемыми авиабомбами.

Как показывает практика, что на северном, южном и восточном направлениях после падения, уничтожения самолетов рф определенный период оккупанты не решаются подлетать ближе. Потому что, чем ближе подлетает самолет с управляемыми авиабомбами, тем дальше те бомбы могут лететь вглубь нашей обороны. Поэтому противник прекрасно понимает, что его могут достать, и уже так нагло они себя не ведут и летают меньше. Вчера активность была значительно меньше вражеской авиации - сказал Игнат.

Дополнение

На Восточном направлении 17 февраля утром было уничтожено сразу три вражеских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.

Утром 19 февраля на восточном направлении у россиян отминусовали еще два самолета.