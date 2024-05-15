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Ворог обстріляв з артилерії акваторію Очаківської громади

Ворог обстріляв з артилерії акваторію Очаківської громади

Київ • УНН

 • 23006 перегляди

російська артилерія обстріляла акваторію поблизу Очакова в Миколаївській області, постраждалих немає.

Минулої доби ворог атакував з артилерії акваторію Очаківської громади на Миколаївщині. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.

Учора, 14 травня, о 09:50 під ворожим артилерійським обстрілом була акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає,

- йдеться у повідомленні.

Доповнення

російські війська обстріляли житлові квартали кількох населених пунктів Херсонської області, внаслідок чого 1 мирний житель загинув, 1 отримав поранення, пошкоджено приватний будинок і склад.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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