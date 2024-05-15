Ворог обстріляв з артилерії акваторію Очаківської громади
Київ • УНН
російська артилерія обстріляла акваторію поблизу Очакова в Миколаївській області, постраждалих немає.
Минулої доби ворог атакував з артилерії акваторію Очаківської громади на Миколаївщині. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
Учора, 14 травня, о 09:50 під ворожим артилерійським обстрілом була акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає,
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