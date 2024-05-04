Враг обстрелял из артиллерии акваторию Очаковской громады

За прошедшие сутки армия РФ обстреливала из артиллерии акваторию Очаковской громады. Также российские военные направили БпЛА типа "Ланцет" в Куцурубскую громаду. Пострадавших нет, сообщили в Николаевской ОГА, передает УНН.

Детали

Отмечается. что вчера, 3 мая, в 09:29, 09:45, 14:20, 15:29, 16:38, 17:58, 19:03 враг нанес артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общине. Пострадавших нет.

Также в 16:38 враг направил БпЛА типа "Ланцет" по открытой территории Куцурубской громады. Пострадавших нет.

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