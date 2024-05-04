Враг обстрелял из артиллерии акваторию Очаковской громады

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  141999 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  142030 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  144014 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  131256 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  109424 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  126977 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  125429 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119503 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115249 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  102068 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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Враг обстрелял из артиллерии акваторию Очаковской громады

Российские войска обстреляли акваторию Очаковской общины из артиллерии и отправили беспилотник "Ланцет" на территорию Куцурубского района Николаевской области, не вызвав жертв.

Общество •   •  8829 просмотра
Враг обстрелял из артиллерии акваторию Очаковской громады

На фронте произошло 119 боевых столкновений - Генштаб

За минувшие сутки произошло 119 боевых столкновений на разных участках фронта, во время которых украинские войска отбили многочисленные российские атаки, а противник нанес ракетные, авиационные и артиллерийские удары по украинским позициям и населенным пунктам.

Война •   •  11335 просмотра
На фронте произошло 119 боевых столкновений - Генштаб

Авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по россиянам - Генштаб

За минувшие сутки украинская авиация нанесла 16 ударов по российским войскам, поразив 13 районов сосредоточения войск и 3 командных пункта противника, а украинские ракетные войска уничтожили 1 командный пункт и 2 российские артиллерийские установки.

Война •   •  9974 просмотра
Авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по россиянам - Генштаб

У Boeing проблемы с производством из-за санкций против РФ - The Wall Street Journal

Boeing сталкивается с задержками производства и уменьшением поставок самолетов 787 Dreamliner из-за дефицита теплообменников и пассажирских сидений, вызванного санкциями против России и проблемами в цепочке поставок.

Экономика •   •  8835 просмотра
У Boeing проблемы с производством из-за санкций против РФ - The Wall Street Journal

Ночью Силы ПВО уничтожили 13 ударных дронов

Силы противовоздушной обороны Украины ночью сбили 13 ударных беспилотников и четыре зенитные ракеты, запущенные с территории Белгородской области России.

Война •   •  9464 просмотра
Ночью Силы ПВО уничтожили 13 ударных дронов

В России в Хабаровске загорелся торговый центр в Хабаровске

Торговый центр RemiCity в Хабаровске, Россия, загорелся, его крыша горела и образовался видимый столб дыма, что привело к эвакуации около 270 человек.

Новости Мира •   •  8922 просмотра
В России в Хабаровске загорелся торговый центр в Хабаровске

USAID анонсировал пакет помощи аграрному сектору Украины на $60 млн

USAID объявляет пакет помощи на сумму $60 млн для поддержки украинского сельского хозяйства через новую программу "Урожай", направленную на повышение эффективности производства, устойчивости и конкурентоспособности во время войны, закладывая основу для долгосрочного развития сектора.

Экономика •   •  10535 просмотра
USAID анонсировал пакет помощи аграрному сектору Украины на $60 млн

Международный день пожарных, День невысоких людей, День восстановления отношений. Что еще можно отметить 4 мая

Сегодня, четвертого мая, во многих странах мира поздравляют с профессиональным праздником людей, которые, рискуя своей жизнью, ликвидируют возгорания в различных зданиях и на открытой местности. Считается, что первые специализированные подразделения для тушения огня еще в Древнем Риме создал император Август

УНН Lite •   •  11384 просмотра
Международный день пожарных, День невысоких людей, День восстановления отношений. Что еще можно отметить 4 мая

Канадские инструкторы показали, как обучают бойцов ВСУ навыкам современного боя

Канадские военные инструкторы моделируют реалистичные боевые сценарии, чтобы научить украинских солдат современной тактике ведения войны в рамках операции UNIFIER для защиты от российского вторжения.

Война •   •  13251 просмотра
Канадские инструкторы показали, как обучают бойцов ВСУ навыкам современного боя

Мексика: трех пропавших серферов нашли мертвыми

Трое пропавших серферов, двое австралийцев и один американец, были найдены мертвыми вблизи Энсенады, Мексика.

Криминал и ЧП •   •  11907 просмотра
Мексика: трех пропавших серферов нашли мертвыми