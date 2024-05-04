Ворог обстріляв з артилерії акваторію Очаківської громади
Київ • УНН
Російські війська обстріляли акваторію Очаківської громади з артилерії та відправили безпілотник "Ланцет" на територію Куцурубського району Миколаївської області, не спричинивши жертв.
Минулої доби армія РФ обстрілювала з артилерії акваторію Очаківської громади. Також російські військові спрямували БпЛА типу "Ланцет" до Куцурубської громади. Постраждалих немає, повідомили у Миколаївській ОВА, передає УНН.
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Зазначається. що вчора, 3 травня, о 09:29, 09:45, 14:20, 15:29, 16:38, 17:58, 19:03 ворог завдав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громаді. Постраждалих немає.
Також о 16:38 ворог спрямував БпЛА типу "Ланцет" по відкритій території Куцурубської громади. Постраждалих немає.
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